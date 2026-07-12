Argentina vs. Inglaterra en los Mundiales: del banderín de Rattin y los goles de Maradona, al reencuentro tras 24 años

La Albiceleste volverá a medirse con los Tres Leones en una semifinal de la Copa del Mundo, en un reencuentro especial. Repasá cada antecedente entre ambos en el máximo torneo a nivel selecciones.
La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 reavivó uno de los cruces con mayor historia del fútbol. Tras el 3-1 sobre Suiza, el equipo que dirige Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio, desde las 16 hora de nuestro país, en Atlanta. Será el sexto choque entre ambos en una Copa del Mundo y el primero desde 2002. Una cita con la historia, más allá de fútbol.
El primer antecedente se remonta a Chile 1962, con una victoria inglesa por 3-1 durante la fase de grupos. Aquel conjunto dirigido por Juan Carlos "Toto" Lorenzo terminó tercero en su zona y quedó eliminado antes de las instancias decisivas.
Cuatro años más tarde llegó uno de los partidos más recordados por la polémica que marcó un antes y un después en el fútbol. En los cuartos de final del Mundial 1966, el seleccionado nacional perdió 1-0 con los anfitriones en un encuentro recordado por la expulsión del capitán Antonio Rattin, recientemente fallecido, decidida por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein cuando todavía no existían las tarjetas. Tras protestar, dejó el campo, se sentó sobre la alfombra destinada a la Reina Isabel II y, antes de retirarse, estrujó un banderín británico.
La revancha argentina llegó en México 1986 con una actuación inolvidable de Diego Maradona. El capitán convirtió los dos tantos del triunfo por 2-1 en cuartos de final, con las históricas conquistas patentadas como la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". Un partido marcado por la derrota sangrienta en la Guerra de Malvinas de 1982, que Pelusa transformó en venganza. Más adelante, el equipo dirigido por Carlos Bilardo levantaría el trofeo tras vencer a Alemania 3 a 2 en la final.
El siguiente capítulo se escribió en Francia 1998, en un duelo vibrante de octavos de final. Gabriel Batistuta abrió el marcador de penal, Alan Shearer igualó por la misma vía, Michael Owen puso en ventaja a los europeos y Javier Zanetti estableció el 2-2 con una jugada preparada. En la definición desde los doce pasos apareció Carlos Roa como figura para sellar el pase argentino.
El último enfrentamiento mundialista favoreció a Inglaterra y significó un duro golpe para el seleccionado nacional. En Corea-Japón 2002, el equipo de Marcelo Bielsa cayó 1-0 por un penal convertido por David Beckham en la segunda fecha del Grupo F. Luego del empate frente a Suecia, la Albiceleste quedó eliminada en la primera ronda.
Ahora, después de 24 años, ambas selecciones volverán a cruzarse en una Copa del Mundo y tendrá otro dejo especial: es el primero de Lionel Messi. El ganador del partido en Atlanta el próximo miércoles desde las 16, avanzará a la final del Mundial 2026 y sumará un nuevo capítulo a una rivalidad que dejó algunos de los episodios más emblemáticos de la historia del fútbol.
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