Argentina vs. Inglaterra en los Mundiales: del banderín de Rattin y los goles de Maradona, al reencuentro tras 24 años

El siguiente capítulo se escribió en Francia 1998, en un duelo vibrante de octavos de final. Gabriel Batistuta abrió el marcador de penal, Alan Shearer igualó por la misma vía, Michael Owen puso en ventaja a los europeos y Javier Zanetti estableció el 2-2 con una jugada preparada. En la definición desde los doce pasos apareció Carlos Roa como figura para sellar el pase argentino.

El último enfrentamiento mundialista favoreció a Inglaterra y significó un duro golpe para el seleccionado nacional. En Corea-Japón 2002, el equipo de Marcelo Bielsa cayó 1-0 por un penal convertido por David Beckham en la segunda fecha del Grupo F. Luego del empate frente a Suecia, la Albiceleste quedó eliminada en la primera ronda.

Ahora, después de 24 años, ambas selecciones volverán a cruzarse en una Copa del Mundo y tendrá otro dejo especial: es el primero de Lionel Messi. El ganador del partido en Atlanta el próximo miércoles desde las 16, avanzará a la final del Mundial 2026 y sumará un nuevo capítulo a una rivalidad que dejó algunos de los episodios más emblemáticos de la historia del fútbol.