Los videos más impactantes de la explosión

Mientras los bomberos trabajan para controlar el fuego, aún hay pequeñas explosiones en la fábrica de agroquímicos. Las autoridades piden que los vecinos se resguarden en sus casas en tanto se desarrolle el operativo.

Por la magnitud del operativo por la explosión de una fábrica en Ezeiza, el tránsito está cerrado en la autopista Ezeiza - Cañuelas.

Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande, próxima a la zona, indicó que “algunas personas, de barrios cercanos, se lastimaron con los vidrios de las ventanas” que estallaron luego de la explosión. Sin embargo, ninguno de los atendidos hasta el momento corre peligro de vida.

Según los primeros reportes, se habría producido en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas, más precisamente en una pinturería.

Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar. Por el momento se desconoce si había personas en la fábrica. Hasta el momento, hay unas 15 personas heridas.

Vecinos contaron cómo se vivió ese momento. “Techos y vidrios volaron varios kilómetros”, contó uno de ellos.

“Estaba en mi casa con música y de repente se escuchó un estruendo que me apagó todo. Salgo a ver y se veía una columna de humo”, contó César, otro vecino.

“Estaba justo en frente del lugar, pero la policía llegó y nos pidió que nos vayamos porque nos advirtieron que podía haber una explosión mucho más grande. Y ahí salió una bola de fuego gigante. Se siguen escuchando explosiones”, contó.