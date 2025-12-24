Impactantes videos de Unicenter inundado tras el tremendo temporal

ssstwitter.com_1766573615668

A las 18, el cielo del Área Metropolitana se oscureció y comenzaron las tormentas eléctricas, pero al rato esa tormenta se convirtió en un fuerte diluvio acompañado de fuertes ráfagas de viento.

Durante este temporal, la infraestructura del Unicenter Shopping no pudo resistir y comenzó a filtrarse agua de los techos como si fueran baldazos. En los videos que se viralizaron se distingue la fuerza con la que caía el agua desde arriba. El sector más afectado fue el del patio de comidas, ubicado en el tercer piso.

Debido a estos inconvenientes el shopping tuvo que cerrar algunos sectores y evacuarlos.

Además del Unicenter, la Autopista Panamericana también colapsó de agua dejando autos flotando.