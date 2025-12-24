¿Qué país festejará primero la Navidad 2025 y cuál será el último?

navidad (2).jpg

Como todos los años, la Isla de Navidad en Kiribati será el primer lugar del planeta en recibir la Navidad, mientras que algunas islas, que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos, serán las últimas en celebrarla.

¿Por qué ocurre esto?

Esto se da por el huso horario, que son zonas que dividen al planeta en 24 partes asignándoles un horario diferente a cada una. Estas franjas determinan la hora oficial de cada región según su posición con respecto al meridiano de Greenwich.

Por otro lado está la hora solar, que se calcula en función del movimiento aparente del Sol y su punto más alto en el cielo. La diferencia entre la hora oficial y la hora solar puede afectar la vida cotidiana de las personas, como iniciar actividades en plena oscuridad alteración de los ritmos circadianos y mayor consumo de energía eléctrica. Es por esto que algunos países adaptan su huso horario al verano y al invierno, para tener siempre la mayor luz solar posible.

En los países que la hora oficial no coincide con la hora solar, porque no se adapta a las estaciones del año (nunca se cambia el huso horario), como ocurre con Argentina (UTC -3), se genera un "jetlag social".

husos horarios

Los primeros lugares en donde llega la Navidad se encuentran en el Pacífico Central y al extremo oriental del planeta. Según Time and Date estos son los primeros diez países en recibir la festividad:

Kiribati (Isla de Navidad/Kiritimati) – UTC+14

– UTC+14 Nueva Zelanda (Islas Chatham – UTC+14

– UTC+14 Samoa – UTC+13

– UTC+13 Tonga – UTC+13

– UTC+13 Nueva Zelanda (Mainland) – UTC+13

– UTC+13 Tokelau (N.Z.) - UTC+13)

- UTC+13) Kiribati (Islas Fénix) – UTC+13)

– UTC+13) Fiyi – UTC+12

– UTC+12 Islas Marshall – UTC+12

– UTC+12 Tuvalu – UTC+12

En cambio, estos son los diez lugares que la celebran últimos: