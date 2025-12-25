Controles de alcoholemia en Navidad en la Ciudad: se redujo a la mitad la tasa de positivos

En más de 30 puestos ubicados en puntos estratégicos, se realizaron 5.394 testeos, de los cuales solo 30 dieron resultado positivo. La tasa de positividad fue del 0,47%, casi la mitad de la registrada en el mismo período del año pasado, cuando había alcanzado el 0,83% con una cantidad similar de controles.

Según el informe, a los conductores que dieron positivo se les retuvo la licencia de conducir. Del total de infractores detectados, 11 presentaron un dosaje superior a 1 gramo de alcohol por litro de sangre, mientras que otros 19 se ubicaron entre 0,5 y 0,99 g/l. El registro más alto fue de 1,74 g/l.

Estricto control en navidad y sanciones por incumplimiento

control de alcoholemia (2)

En la Ciudad rigen límites diferenciados según el tipo de conductor: 0,5 g/l para autos particulares, 0,2 g/l para motociclistas, 0,5 g/l para acompañantes de motos y tolerancia cero para principiantes y conductores profesionales. Las autoridades recordaron que uno de cada cinco siniestros viales fatales en el distrito está vinculado al consumo de alcohol, motivo por el cual los operativos se intensifican especialmente durante las Fiestas.

En lo que va del año, el Gobierno porteño ya realizó más de 470 mil controles de alcoholemia en las 15 comunas, con una tasa de positividad del 0,97%, y retuvo unas 4.300 licencias en el marco de una política integral de seguridad vial.

Las sanciones son:

Entre 0,5 gr/l y 1 gr/l: multa de entre $119.776,5 y $798.510, más la inhabilitación de la licencia de 2 a 4 meses. Si aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta. Se mantiene el acarreo de vehículo y la retención de la licencia de conducir.

Desde 1 gr/l en adelante: multa de $239.553 a $1.597.020, o 1 a 10 días de arresto, inhabilitación de la licencia de 4 meses a 2 años que no puede ser dejada en suspenso. En la primera contravención el plazo de inhabilitación se puede reducir a la mitad si se aprueba el curso de seguridad vial.

En caso de negarse a someterse a un control de alcoholemia, multa de $798.510 y se remite el vehículo.

Parte de los operativos se llevaron a cabo con la metodología conocida como “embudo”, que obliga a los vehículos a circular a baja velocidad, aumenta la visibilidad del control y mejora la seguridad del personal. Este procedimiento es un estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las sanciones para quienes superan los límites permitidos incluyen la inhabilitación para conducir por un mínimo de dos meses, la retención de la licencia y el acarreo del vehículo. No está permitido ceder el volante en ningún caso. Además de abonar la multa correspondiente, los infractores deben presentarse ante la Dirección General de Administración de Infracciones o la Justicia contravencional y asistir a un taller obligatorio de educación vial de ocho horas.

Información sobre atención en hospitales

En paralelo, la Ciudad informó sobre las atenciones médicas registradas durante los festejos, en el marco de la prohibición del uso de pirotecnia con efecto audible. Hasta las 7 de la mañana se contabilizaron 18 personas atendidas en hospitales porteños por incidentes vinculados a los festejos.

En el Hospital Oftalmológico Santa Lucía se asistió a siete pacientes, uno de los cuales debió ser intervenido quirúrgicamente por lesiones menores.

El Hospital Lagleyze atendió a diez personas con lesiones leves, mientras que el Hospital de Quemados recibió a una menor de edad con heridas leves.