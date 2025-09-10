Mendoza: la profesora buscada por la menor armada logró escapar y está internada

La alumna ingresó al establecimiento con un arma de fuego, realizó tres disparos y amenazó a compañeros y personal. Tras una discusión previa con otro estudiante, la menor se atrincheró en un aula, solicitando la presencia de su profesora de matemática, Raquel, que ahora está bajo atención médica.

La docente logró esconderse cuando la menor la buscaba y fue evacuada junto a los alumnos, permaneciendo internada tras un cuadro de crisis nerviosa. La intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) de la Policía de Mendoza permitió la rápida evacuación y asistencia a los estudiantes afectados.

Autoridades policiales, de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Seguridad y Justicia se hicieron presentes para supervisar la situación.

Hablan los compañeros de menor armada

Los compañeros de la adolescente de 14 años que este martes fue armada a la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, Mendoza, contaron que la niña sufriría maltratos sistemáticos, tanto por parte de sus compañeros como, según indicios, en su entorno familiar.

Algunos estudiantes relataron que la chica era objeto de burlas por su forma de vestir y sus rasgos físicos, como sus cejas pobladas. También señalaron que antes del incidente quería hablar con una profesora, lo que refleja su angustia y necesidad de ser escuchada.

Por orden judicial, no se pueden publicar imágenes ni información que identifique a la menor, su familia o la escuela.

El caso evidencia la importancia de prevenir el acoso escolar y garantizar que los estudiantes cuenten con apoyo y protección frente a situaciones de violencia.