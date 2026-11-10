Papa León XIV en la Argentina: la agenda con la que este miércoles finalizará su visita al país

Una vez finalizada la misa en Luján, el Papa viajará hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde a las 13:30 se realizará la ceremonia oficial de despedida.

Media hora después, a las 14, está prevista la partida del avión papal rumbo a Lima, Perú, próximo destino de su recorrido por Sudamérica.

Luján se prepara para recibir al Papa León XIV.

Expectativa y vigilia en Luján

Una multitudinaria marea de fieles colma las inmediaciones de la Basílica de Luján a la espera de la histórica misa que encabezará este miércoles el papa León XIV, en el marco del cierre de su visita pastoral a la Argentina.

Con acampes, vigilias a cielo abierto y un despliegue organizativo sin precedentes, la ciudad bonaerense se prepara para recibir entre uno y cuatro millones de peregrinos en lo que promete ser uno de los eventos religiosos más convocantes de las últimas décadas.

Tras su paso por Córdoba y sus encuentros masivos en la Ciudad de Buenos Aires, el foco de la devoción popular se trasladó por completo al santuario de la Virgen de Luján.

Desde las primeras horas de la tarde del martes, familias, delegaciones parroquiales y jóvenes de distintas diócesis del país y de naciones vecinas comenzaron a ingresar a los Patios de la Basílica y a la denominada "Zona 0", habilitada de manera anticipada a las 16 por el municipio local.

El espacio público se transformó en un campamento de fe con reposeras, carpas, mantas térmicas y termos de mate, ambientado por cantos, rezos del rosario y testimonios espontáneos.

Para acompañar la noche de los peregrinos a la intemperie, la organización dispuso una extensa grilla artística y litúrgica en el escenario principal frente al santuario, con las actuaciones de Filocalia, Los Hermanos Menta, Daniel Poli, Los Campedrinos, y el cierre a cargo del dúo Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.