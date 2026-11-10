Papa León XIV en la Argentina: la agenda con la que este miércoles finalizará su visita al país

El Santo Padre se despedirá con diversas actividades, que incluyen una recorrida por la cárcel de Villa Devoto y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
El papa León XIV tendrá este miércoles su última jornada en la Argentina, con una nutrida agenda que incluirá una visita a la cárcel de Devoto, una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján y una ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La jornada comenzará a las 8 con la visita de León XIV al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. Será el primer compromiso de su último día en territorio argentino, antes de trasladarse hacia Luján para encabezar la misa.
A las 10, el Pontífice encabezará una misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia marcará el cierre de las actividades religiosas de su visita a la Argentina y se espera la presencia de peregrinos provenientes de distintos puntos del país.
Antes de llegar al lugar de la celebración, León XIV recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta Plaza Belgrano. El trayecto le permitirá saludar a los fieles que se concentren en las inmediaciones de la Basílica.
Una vez finalizada la misa en Luján, el Papa viajará hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde a las 13:30 se realizará la ceremonia oficial de despedida.
Media hora después, a las 14, está prevista la partida del avión papal rumbo a Lima, Perú, próximo destino de su recorrido por Sudamérica.
Una multitudinaria marea de fieles colma las inmediaciones de la Basílica de Luján a la espera de la histórica misa que encabezará este miércoles el papa León XIV, en el marco del cierre de su visita pastoral a la Argentina.
Con acampes, vigilias a cielo abierto y un despliegue organizativo sin precedentes, la ciudad bonaerense se prepara para recibir entre uno y cuatro millones de peregrinos en lo que promete ser uno de los eventos religiosos más convocantes de las últimas décadas.
Tras su paso por Córdoba y sus encuentros masivos en la Ciudad de Buenos Aires, el foco de la devoción popular se trasladó por completo al santuario de la Virgen de Luján.
Desde las primeras horas de la tarde del martes, familias, delegaciones parroquiales y jóvenes de distintas diócesis del país y de naciones vecinas comenzaron a ingresar a los Patios de la Basílica y a la denominada "Zona 0", habilitada de manera anticipada a las 16 por el municipio local.
El espacio público se transformó en un campamento de fe con reposeras, carpas, mantas térmicas y termos de mate, ambientado por cantos, rezos del rosario y testimonios espontáneos.
Para acompañar la noche de los peregrinos a la intemperie, la organización dispuso una extensa grilla artística y litúrgica en el escenario principal frente al santuario, con las actuaciones de Filocalia, Los Hermanos Menta, Daniel Poli, Los Campedrinos, y el cierre a cargo del dúo Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.
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