El Papa León XIV encabeza un encuentro con los jóvenes: hay un millón de personas

La vigilia tiene lugar en el Monumento a los Españoles, donde el lunes brindó una misa histórica. El evento es organizado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), a pedido del Santo Padre.
El Papa León XIV encabeza este martes una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, ubicado en el porteño barrio de Palermo. La actividad comenzó poco después de las 20.15 y marca el cierre de una agenda que se desarrolló en Córdoba durante gran parte de la jornada.
Los alrededores del monumento se encuentran repletos de una multitud de fieles, tal como ocurrió el último lunes, cuando el Santo Padre ofició su primera misa en el país. Esta vez, la convocatoria apunta a los más jóvenes. "Es una señal de esperanza, sobre todo por los problemas que atravesamos en el país", dijo uno de los asistentes a la agencia Noticias Argentinas. "Espero que nos devuelva la fe a los más jóvenes. Es algo que nos está faltando", agregó otro.
Desde temprano, los fieles comenzaron a llegar al encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), a pedido de León XIV. Mate en manos, compartieron la espera entre canciones y música en vivo. Por el escenario desfilaron Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas.
Según los organizadores, el programa contempla que el Papa escuche el testimonio de algunos jóvenes y les transmita un mensaje.
La ubicación del evento está dividida en dos grandes ejes: la principal, que es en donde se reúnen la mayoría de los jóvenes; y una parte más alejada, en la que pueden asistir todos aquellos que no poseen entrada para el escenario principal.
Durante la mañana y parte de la tarde, el Pontífice estuvo en Córdoba. Allí, brindó una “misa federal” en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdEA), al tiempo que se reunió en la Catedral de la capital provincial con seminaristas y religiosos, a quienes les agradeció “por el cariño con el que lo recibieron”.
“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna”, sostuvo en un tramo de su discurso, donde además recordó al Papa Francisco: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco”.
León XIV rezó con los fieles, que lo acompañaron con mucha emoción y alegría, y luego salió a saludar a quienes lo esperaban afuera de la Catedral, donde se estima que había al menos 50 personas.
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