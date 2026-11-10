El Papa León XIV encabeza un encuentro con los jóvenes: hay un millón de personas

La ubicación del evento está dividida en dos grandes ejes: la principal, que es en donde se reúnen la mayoría de los jóvenes; y una parte más alejada, en la que pueden asistir todos aquellos que no poseen entrada para el escenario principal.

Miles de jóvenes esperan escuchar el mensaje del Papa León XIV.

La visita del Papa León XIV a Córdoba

Durante la mañana y parte de la tarde, el Pontífice estuvo en Córdoba. Allí, brindó una “misa federal” en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdEA), al tiempo que se reunió en la Catedral de la capital provincial con seminaristas y religiosos, a quienes les agradeció “por el cariño con el que lo recibieron”.

“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna”, sostuvo en un tramo de su discurso, donde además recordó al Papa Francisco: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco”.

León XIV rezó con los fieles, que lo acompañaron con mucha emoción y alegría, y luego salió a saludar a quienes lo esperaban afuera de la Catedral, donde se estima que había al menos 50 personas.