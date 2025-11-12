Dalma y Gianinna Maradona declararon en jury contra la jueza Makintach

Gianinna fue la primera en declarar y relató, con visible emoción, que la jueza le había asegurado “por sus hijos” que no existía ningún documental. Contó que le creyó y que incluso había sentido empatía por ella. “Cuando vimos el material no podía dejar de llorar”, expresó.

Dalma, en tanto, respaldó el testimonio de su hermana y pidió que se respete el proceso judicial. Según fuentes del tribunal, ambas insistieron en que lo que más las afectó fue sentir que se vulneró la intimidad del caso y la confianza depositada en la Justicia. Además, reforzó que toda la familia sintió “incertidumbre y tristeza” al enterarse del proyecto audiovisual.

lg Julieta Makintach, la magistrada que tuvo a su cargo el expediente por la muerte de Diego Maradona, es investigada por haber permitido grabaciones dentro

Makintach está siendo juzgada por presunto mal desempeño, luego de que se conociera que parte del juicio fue grabado para el documental “Justicia Divina”, del que participaron el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio y el productor José María Arnal Ponti. Ambos reconocieron que la jueza sabía del proyecto.

La magistrada, que ya presentó su renuncia, negó haber cometido delitos. “Lamento lo que ocurrió, pero no hice nada irregular”, dijo en su última declaración.

La causa

Tras la declaración de las hermanas Maradona, queda pendiente el testimonio de Jorge Barrera, exalumno de Makintach, previsto para las 9 del jueves. Luego comenzarán los alegatos finales, donde las partes presentarán sus conclusiones. Luego, el jurado deberá resolver si la jueza será destituida o si se acepta su renuncia con el proceso concluido.