Festejos 2026: dónde ya recibieron el Año Nuevo y los que siguen según los husos horarios

Así recibieron el 2026 en Oceanía

Cómo funcionan los husos horarios y por qué no todos festejan al mismo tiempo

La diferencia se explica por los husos horarios, un sistema que divide al planeta en franjas según la rotación de la Tierra. Argentina se encuentra varias horas detrás de Oceanía, por eso el Año Nuevo llega más tarde. Mientras algunos ya arrancan el primer día de 2026, acá la noche del 31 todavía tiene muchas horas por delante.

Los primeros lugares en donde llega el Año Nuevo se encuentran en el Pacífico Central y al extremo oriental del planeta. Según Time and Date estos son los primeros diez países en recibir la festividad:

Nueva Zelanda (Islas Chatham – UTC+14

– UTC+14 Samoa – UTC+13

– UTC+13 Tonga – UTC+13

– UTC+13 Nueva Zelanda (Mainland) – UTC+13

– UTC+13 Tokelau (N.Z.) - UTC+13)

- UTC+13) Kiribati (Islas Fénix) – UTC+13)

– UTC+13) Fiyi – UTC+12

– UTC+12 Islas Marshall – UTC+12

– UTC+12 Tuvalu – UTC+12

En cambio, estos son los diez lugares que la celebran últimos: