Festejos 2026: dónde ya recibieron el Año Nuevo y los que siguen según los husos horarios

Mientras en el país aún es la mañana del 31 de diciembre, varias regiones del mundo ya festejan la llegada de un nuevo año.
Mientras en Argentina se vive el mediodía del 31 de diciembre, en otros puntos del planeta ya se están brindando por la llegada de 2026. Los festejos comenzaron horas antes en regiones donde la medianoche llegó primero, con celebraciones, fuegos artificiales y calles llenas de gente. El cambio de año no ocurre al mismo tiempo en todo el mundo. El 2026 ya empezó en varios países de Oceanía y del Pacífico, donde el reloj marcó las 00.00, allí, el 1° de enero ya es una realidad, mientras en Sudamérica la expectativa sigue creciendo con el correr de las horas.
La diferencia se explica por los husos horarios, un sistema que divide al planeta en franjas según la rotación de la Tierra. Argentina se encuentra varias horas detrás de Oceanía, por eso el Año Nuevo llega más tarde. Mientras algunos ya arrancan el primer día de 2026, acá la noche del 31 todavía tiene muchas horas por delante.
Los primeros lugares en donde llega el Año Nuevo se encuentran en el Pacífico Central y al extremo oriental del planeta. Según Time and Date estos son los primeros diez países en recibir la festividad:
En cambio, estos son los diez lugares que la celebran últimos:
comentar