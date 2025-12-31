551 usurpaciones menos: el Gobierno porteño devolvió a sus dueños una propiedad cada 30 horas

La vivienda de la calle Solís 831 estaba tomada por aproximadamente 25 personas de nacionalidad dominicana. El procedimiento se realizó por una denuncia de violencia de género, venta de drogas y cosas robadas. Los vecinos denunciaban que además sufrían permanentemente ruidos molestos.

La inspección de la Guardia de Auxilio determinó peligro estructural y dispuso el desalojo total por riesgo de derrumbe y seguridad. Una persona se atrincheró y también fue desalojada. En el operativo participaron la Policía de la Ciudad, personal de la Guardia de Emergencias, y agentes de la Red de Atención y del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

200 millones de dólares en propiedades devueltos a sus dueños

“Cuando una propiedad es usurpada se instala el mal en el barrio: empieza el narcomenudeo, la trata, se esconden los que chorean. Nosotros hemos tomado la decisión política de terminar con eso”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Ya les devolvimos a los privados el equivalente a más de 200 millones de dólares en propiedades que estaban tomadas”.

La recuperación de viviendas tomadas es una prioridad del Gobierno porteño. En menos de dos años la Ciudad restituyó la posesión a sus legítimos dueños, entre otros inmuebles, del edificio de 12 pisos conocido como el “Elefante Blanco” en Belgrano; la Casa Blaquier en el Casco Histórico; la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya; parte del Mercado de Bonpland de Palermo y un predio de 2.500 metros tomado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados.

También fueron devueltos a sus dueños inmuebles en Almagro, Palermo, La Boca, Villa Crespo, Barracas y Balvanera, entre otros barrios, y el predio conocido como “La Lechería” en Villa del Parque. Y en San Telmo y Flores los operativos de la Ciudad lograron recuperar ex hoteles tomados y convertidos en prostíbulos donde además se vendían drogas.

El lunes se recuperó la propiedad número 550: era un ex hotel en Constitución (Brasil 920): estaba usurpado y tenía riesgo edilicio y de seguridad para sus ocupantes y vecinos. Se encontraron habitaciones construidas fuera de plano con sobrecarga estructural, rajaduras, riesgo eléctrico elevado e instalaciones sanitarias que ponían en peligro la vida de los ocupantes.