Vacaciones en crisis casi la mitad de trabajadores sin descanso en Argentina

Entre quienes no se tomaron vacaciones, el 56% señaló la falta de recursos económicos como el principal motivo. En segundo lugar apareció el cambio laboral, mencionado por el 21%, mientras que el 12% afirmó haber priorizado objetivos personales o profesionales. Otras causas, como problemas de salud, falta de tiempo, dificultades organizativas o la decisión de permanecer en el hogar, explicaron el 11% restante.

El informe advierte que el descanso anual dejó de ser un derecho garantizado en la práctica y pasó a convertirse en una decisión condicionada por la situación económica. En ese sentido, el acceso a las vacaciones aparece como un “umbral social” que separa a quienes logran sostener cierta estabilidad de aquellos que quedan expuestos a mayores niveles de vulnerabilidad. Incluso, el 29% de los trabajadores consultados afirmó que preferiría una reducción de la jornada laboral antes que tomarse vacaciones.

vacaciones-encuesta-burman

Ante la imposibilidad de descansar, muchos trabajadores priorizan otros beneficios. El 22% de los encuestados elegiría alternativas a las vacaciones, con el salario como principal demanda: el 44% optaría por una mejora en los ingresos. Le siguen el trabajo remoto (21%), incentivos económicos adicionales (15%), esquemas sin horarios fijos (10%) y días libres esporádicos (6%).

Por otro lado, entre quienes sí pudieron vacacionar durante el último año, los destinos elegidos reflejan una marcada diferencia de posibilidades. El 24% viajó a la Costa Atlántica bonaerense, mientras que el 22% optó por otros destinos, con el Caribe como principal elección. Brasil concentró el 16% de los viajes y la Patagonia el 13%. La tendencia muestra que, para quienes cuentan con mayor capacidad económica, los viajes al exterior ganan terreno, favorecidos por un contexto de dólar relativamente barato.

vacaciones-encuesta-bumeran-2

Este escenario configura una dinámica de “dos velocidades”: mientras una porción significativa de la población no puede afrontar el costo de las vacaciones, otro segmento accede a destinos internacionales. En paralelo, la percepción sobre la situación económica general se deteriora: el 55,3% de los consultados la evalúa de manera negativa, una cifra que supera la valoración de la situación personal y refuerza la sensación de un contexto macroeconómico adverso.

En línea con estos datos, un estudio de Zentrix Consultora realizado en diciembre pasado indicó que el 39,3% de la población declaró no contar con recursos económicos para viajar durante el verano. La combinación de ambos relevamientos expone una brecha creciente en el acceso al descanso y consolida a las vacaciones como un indicador cada vez más claro de desigualdad económica.