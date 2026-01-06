Vacaciones en la Ciudad: más de 20 mil chicos participan de talleres y actividades educativas

Desde los primeros días del mes y hasta el 30 de enero se desarrolla una nueva edición del programa Vacaciones en la Escuela, una propuesta educativa y recreativa que busca sostener y ampliar los aprendizajes durante el receso escolar a través de experiencias lúdicas, culturales y deportivas.

El programa apunta a integrar el saber con el hacer mediante talleres y actividades recreativas que promueven aprendizajes significativos. La metodología se basa en pasar de la idea a la acción, fortaleciendo la autoestima, la inclusión y la participación grupal, en un entorno pensado para el intercambio y el trabajo colectivo.

Caba 2 Las vacaciones en la Ciudad. Foto: GCBA

Las actividades se llevan adelante en cuatro sedes principales: Parque de la Ciudad, Parque Indoamericano, Club Comunicaciones y Club Franja de Oro; y se complementan con propuestas en otras 70 sedes distribuidas en distintos barrios porteños. En todos los espacios, los participantes cuentan con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario integrado por docentes, talleristas, auxiliares, agentes de inclusión, terapeutas y guardavidas, que garantizan un entorno cuidado y seguro.

La oferta incluye una amplia variedad de talleres, como robótica, huerta, murga, música, collage, magia, paleontología, carpintería creativa, bordado, yoga, escritura creativa, cocina y bailes urbanos, entre otros. A esto se suman actividades deportivas y científicas en distintos predios, con propuestas como kayak, laboratorio de ciencias y tenis.

CABA 3

Además, el programa contempla salidas culturales a espacios emblemáticos de la Ciudad, como el Planetario, el Centro Cultural Recoleta, el Malba y la Fábrica Colón, con el objetivo de acercar a los chicos a distintos lenguajes artísticos y culturales.

Desde la organización destacaron que la edición verano 2026 pone el foco en potenciar la imaginación, la participación activa y la valoración de la diversidad como fuente de aprendizaje compartido, a través de experiencias que combinan juego, arte, ciencia y deporte, fortaleciendo los vínculos y la convivencia.