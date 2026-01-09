La Ciudad de Buenos Aires en obras: calles y avenidas con cortes para renovar la red vial

El plan abarca arterias clave de alta circulación, grandes cruces, zonas emblemáticas y corredores de transporte público, incluidos aquellos por donde circulará el futuro Trambus. El objetivo es realizar tareas de mantenimiento y renovación profundas, reduciendo al mínimo el impacto en la movilidad diaria de vecinos y conductores.

“Con el Plan Verano intervenimos con acciones puntuales, afectando lo menos posible la vida cotidiana de los vecinos. Son tareas necesarias para garantizar una infraestructura vial segura y en condiciones para todo el año”, explicó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

Plan Verano de repavimentación en la Ciudad (2)

La iniciativa cuenta con una inversión superior a los $23.500 millones e incluye repavimentaciones integrales, cambios de materialidad de calzadas, readoquinado, nivelación de suelos y reparaciones de losas de hormigón. También contempla trabajos en carriles exclusivos del transporte público y mejoras de infraestructura en los corredores del Trambus, el nuevo sistema de transporte eléctrico y sustentable.

La calles en obras por el Plan Verano

En total, el Plan Verano prevé obras sobre 103 cuadras de avenidas principales y grandes cruces, la adecuación de 27 cuadras que formarán parte de la traza del Trambus y trabajos en 68 cuadras ubicadas en zonas emblemáticas o de fuerte impacto urbano. Actualmente, las intervenciones en ejecución son:

Av. Acoyte (0–100). Futura traza del Trambus.

Av. Rivadavia (4400–4599). Futura traza del Trambus.

Av. La Plata (2000–2100). Futura traza del Trambus.

Cortina (1602–1800).

Moreno (202–300).

Concordia (2402–2500).

Delgado (802–900).

Felipe Vallese (2402–2500).

Vidal (1502–1600).

Rómulo Naón (3502–3600).

Azul (802–900).

Correa (1602–1700).

Martiniano Leguizamón (102–200).

Guaminí (2902–3000).

Plan Verano de repavimentación en la Ciudad

Avenidas que estarán en obra durante el verano

En las avenidas de alto tránsito se realizan repavimentaciones, refuerzos estructurales y mejoras de calzada para acompañar el uso intensivo durante todo el año. Entre las principales arterias intervenidas se destacan:

Av. Córdoba (2270–2500), Recoleta – 2.500 m² de intervención.

Av. Cabildo, Belgrano – 2.300 m² de intervención en carriles de tránsito particular.

Av. Montes de Oca (1800 y Río Cuarto), Barracas – 4.000 m² de intervención.

Av. Directorio (4000–4350), Parque Avellaneda – 9.000 m² de intervención.

Av. Figueroa Alcorta (3300–3600), Palermo – 8.200 m² de intervención.

Av. García del Río (2400–3200), Saavedra – 11.200 m² de intervención.

Av. Vera Peñalosa (300–600) y Av. de los Italianos (700–1100), Puerto Madero – 18.600 m² de intervención en total.

Obras en la futura traza del Trambus y renovación del Metrobus

El Plan Verano 2026 incluye trabajos de adecuación en las avenidas que integrarán la futura traza del Trambus, un sistema 100% eléctrico y sin emisiones. Las intervenciones alcanzan avenidas como Rivadavia, La Plata, Acoyte, José María Moreno y Sarmiento, con reparaciones, repavimentaciones y cambios de materialidad en carriles centrales.

En paralelo, se realizan tareas de reparación, bacheo y sellado de juntas en los corredores del Metrobus 9 de Julio, Sur, Juan B. Justo y San Martín. En este último se llevará a cabo un cambio de materialidad de 600 m² de asfalto a hormigón, más resistente al tránsito pesado.

Grandes cruces y zonas emblemáticas que estarán en obra

El plan también incluye intervenciones en cruces de alta circulación como:

Av. Independencia y Defensa (San Telmo).

Av. Gaona y Av. San Martín (Caballito).

Av. Cabildo y Juramento (Belgrano), con cambio de asfalto a hormigón.

Av. Corrientes y Av. Forest (Chacarita).

Av. Escalada y Fernández de la Cruz (Villa Soldati).

Av. Eva Perón y Mitre (Parque Chacabuco).

Además, se realizarán trabajos en zonas de fuerte valor patrimonial y turístico:

Entorno del Cementerio de Recoleta, en Junín y Guido , con retiro de adoquines, nivelación de base y recolocación del granito original.

, con retiro de adoquines, nivelación de base y recolocación del granito original. Microcentro , con intervenciones en 17.400 m² de calles como Talcahuano, Lavalle, Libertad, Viamonte, Sarmiento, Cerrito, Defensa y Moreno.

, con intervenciones en 17.400 m² de calles como Talcahuano, Lavalle, Libertad, Viamonte, Sarmiento, Cerrito, Defensa y Moreno. La Boca, con una repavimentación integral sobre la avenida Almirante Brown y Wenceslao Villafañe, que abarcará 12.800 m².

Con este operativo, la Ciudad busca dejar a punto su infraestructura vial para el resto del año, priorizando la seguridad, la durabilidad de las calzadas y una mejor circulación urbana.