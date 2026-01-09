La Ciudad de Buenos Aires en obras: calles y avenidas con cortes para renovar la red vial

La Ciudad avanza con el Plan Verano de repavimentación: más de 200 calles y avenidas clave estarán en obra durante las vacaciones para renovar la red vial porteña.
La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Plan Verano de repavimentación, un operativo intensivo que se desarrolla entre enero y marzo y que apunta a mejorar la red vial porteña aprovechando la baja del tránsito durante las vacaciones. El programa prevé intervenciones en unas 200 avenidas y calles, concentrando el 36% de toda la planificación anual de obras viales.
El plan abarca arterias clave de alta circulación, grandes cruces, zonas emblemáticas y corredores de transporte público, incluidos aquellos por donde circulará el futuro Trambus. El objetivo es realizar tareas de mantenimiento y renovación profundas, reduciendo al mínimo el impacto en la movilidad diaria de vecinos y conductores.
“Con el Plan Verano intervenimos con acciones puntuales, afectando lo menos posible la vida cotidiana de los vecinos. Son tareas necesarias para garantizar una infraestructura vial segura y en condiciones para todo el año”, explicó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.
La iniciativa cuenta con una inversión superior a los $23.500 millones e incluye repavimentaciones integrales, cambios de materialidad de calzadas, readoquinado, nivelación de suelos y reparaciones de losas de hormigón. También contempla trabajos en carriles exclusivos del transporte público y mejoras de infraestructura en los corredores del Trambus, el nuevo sistema de transporte eléctrico y sustentable.
En total, el Plan Verano prevé obras sobre 103 cuadras de avenidas principales y grandes cruces, la adecuación de 27 cuadras que formarán parte de la traza del Trambus y trabajos en 68 cuadras ubicadas en zonas emblemáticas o de fuerte impacto urbano. Actualmente, las intervenciones en ejecución son:
En las avenidas de alto tránsito se realizan repavimentaciones, refuerzos estructurales y mejoras de calzada para acompañar el uso intensivo durante todo el año. Entre las principales arterias intervenidas se destacan:
El Plan Verano 2026 incluye trabajos de adecuación en las avenidas que integrarán la futura traza del Trambus, un sistema 100% eléctrico y sin emisiones. Las intervenciones alcanzan avenidas como Rivadavia, La Plata, Acoyte, José María Moreno y Sarmiento, con reparaciones, repavimentaciones y cambios de materialidad en carriles centrales.
En paralelo, se realizan tareas de reparación, bacheo y sellado de juntas en los corredores del Metrobus 9 de Julio, Sur, Juan B. Justo y San Martín. En este último se llevará a cabo un cambio de materialidad de 600 m² de asfalto a hormigón, más resistente al tránsito pesado.
Además, se realizarán trabajos en zonas de fuerte valor patrimonial y turístico:
Con este operativo, la Ciudad busca dejar a punto su infraestructura vial para el resto del año, priorizando la seguridad, la durabilidad de las calzadas y una mejor circulación urbana.
