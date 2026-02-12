Vuelta a Clases 2026: mirá cuándo comienza el ciclo lectivo según tu provincia

El esquema mantiene el objetivo de cumplir con los 190 días de clases, pero evidencia una marcada dispersión en las fechas según cada región del país.

Cuándo empieza el año escolar en Argentina

El arranque del ciclo lectivo 2026 no será uniforme. La primera provincia en iniciar las clases será Santiago del Estero, que abrirá las escuelas el 18 de febrero, convirtiéndose en el distrito más adelantado del calendario.

Luego se sumarán:

23 de febrero: Chubut, Jujuy y San Luis.

Chubut, Jujuy y San Luis. 24 de febrero: Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego. 25 de febrero: Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.

En cambio, el grueso del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, comenzará el lunes 2 de marzo, es decir, una semana después de cuando tendremos los feriados de Carnaval (16 y 17 de febrero en 2026).

Provincia inicio de clases

Cuándo terminan las clases: ¿quién cierra último?

El final del ciclo lectivo también tendrá diferencias marcadas. La provincia que más extenderá el calendario será La Pampa, donde las clases finalizarán el 23 de diciembre, prácticamente en la antesala de la Nochebuena.

Muy cerca quedarán las provincias de Buenos Aires y Mendoza, que concluirán el ciclo el 22 de diciembre.

La mayoría de las jurisdicciones, sin embargo, bajará el telón del año escolar el viernes 18 de diciembre.

Cuándo empiezan las clases en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires definió un esquema intermedio. Las clases comenzarán el miércoles 25 de febrero y finalizarán el 18 de diciembre.

Cuándo empiezan las clases en la Provincia de Buenos Aires

El distrito con mayor matrícula del país optó por un inicio más tardío pero con una extensión mayor hacia fin de año. Las clases comenzarán el 2 de marzo y se extenderán hasta el 22 de diciembre.

Cuándo empiezan las vacaciones de invierno

El receso invernal volverá a dividirse en tres grandes bloques para evitar la saturación turística:

Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y Santa Fe.

Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y Santa Fe. Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

De esta manera, el ciclo lectivo 2026 tendrá un mapa diverso en todo el país, con arranques anticipados en algunas provincias y cierres que se extenderán hasta los últimos días de diciembre.