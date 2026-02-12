Vuelta a Clases 2026: mirá cuándo comienza el ciclo lectivo según tu provincia

El calendario escolar 2026 ya está definido, y la vuelta a clases tendrá inicios distintos durante febrero, como así también cierres hasta el 23 de diciembre, según cada provincia.
El Consejo Federal de Educación definió el Calendario Escolar 2026 y confirmó que el inicio y el cierre de clases mostrarán fuertes diferencias entre provincias. Mientras algunas jurisdicciones comenzarán en febrero, otras lo harán recién en marzo, después de Carnaval, y el cierre del ciclo se extenderá en algunos distritos hasta pocas horas antes de la Nochebuena.
El esquema mantiene el objetivo de cumplir con los 190 días de clases, pero evidencia una marcada dispersión en las fechas según cada región del país.
El arranque del ciclo lectivo 2026 no será uniforme. La primera provincia en iniciar las clases será Santiago del Estero, que abrirá las escuelas el 18 de febrero, convirtiéndose en el distrito más adelantado del calendario.
En cambio, el grueso del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, comenzará el lunes 2 de marzo, es decir, una semana después de cuando tendremos los feriados de Carnaval (16 y 17 de febrero en 2026).
El final del ciclo lectivo también tendrá diferencias marcadas. La provincia que más extenderá el calendario será La Pampa, donde las clases finalizarán el 23 de diciembre, prácticamente en la antesala de la Nochebuena.
Muy cerca quedarán las provincias de Buenos Aires y Mendoza, que concluirán el ciclo el 22 de diciembre.
La mayoría de las jurisdicciones, sin embargo, bajará el telón del año escolar el viernes 18 de diciembre.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires definió un esquema intermedio. Las clases comenzarán el miércoles 25 de febrero y finalizarán el 18 de diciembre.
El distrito con mayor matrícula del país optó por un inicio más tardío pero con una extensión mayor hacia fin de año. Las clases comenzarán el 2 de marzo y se extenderán hasta el 22 de diciembre.
El receso invernal volverá a dividirse en tres grandes bloques para evitar la saturación turística:
De esta manera, el ciclo lectivo 2026 tendrá un mapa diverso en todo el país, con arranques anticipados en algunas provincias y cierres que se extenderán hasta los últimos días de diciembre.
comentar