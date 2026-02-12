Sociedad |

Cortes del Metrobús en CABA: en dónde y a qué líneas afecta

El Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires tendrá algunos cortes entre el y el 20 de febrero en la Avenida 9 de Julio. Enterate qué líneas tendrán cambios en su trayecto habitual.

Entre el 10 y el 20 de febrero, el Metrobús de Avenida 9 de Julio, en la Ciudad de Buenos Aires, sufrirá algunos cortes y afectaciones, indicó el Gobierno de CABA. Según la información oficial, la interrupción responde a obras de mantenimiento.

Corte en el Metrobús 9 de Julio entre el 10 y el 15 de febrero de 2026

En el sentido norte, se registrará un corte entre Chile y Moreno.

Corte en el Metrobús 9 de Julio entre el 11 y el 20 de febrero de 2026

En el sentido sur: estará cortado entre Teniente General Perón y Avenida Hipólito Yrigoyen.

¿Qué líneas serán afectadas?

El Metrobus 9 de Julio, en Buenos Aires, concentra a 12 líneas de colectivos en sus carriles centrales exclusivos, facilitando el transporte entre Arroyo y San Juan.

Las líneas que circulan son: 9, 10, 17, 39, 45, 59, 67, 70, 91, 98, 100 y 129

