Un fuerte sismo de 6,1 en Chile sacudió a Mendoza y varias provincias argentinas

mendoza-sismojpg La imagen que publicó el Inpres sobre el sismo que se sintió en la región cuyana.

El sismo, que se originó a una profundidad de 54 kilómetros, duró cerca de 50 segundos y no solo afectó al norte y centro del país trasandino. De este lado de la cordillera, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó que el sismo se sintió en Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, San Luis y hasta en Córdoba, de acuerdo a lo registrado en la escala Mercalli.

Lo que más llamó la atención en las redes sociales fue el testimonio de muchísimos mendocinos que recibieron una alerta en sus teléfonos Android segundos antes de que empezara el temblor. Esto sucede porque los celulares modernos vienen con acelerómetros muy sensibles que funcionan como pequeños sismógrafos. Cuando el dispositivo detecta una vibración compatible con un terremoto, manda una señal rápida a un servidor central junto con la ubicación.

Este sistema de Google utiliza los millones de teléfonos que hay en el mundo para formar la red de detección sísmica más grande del planeta. Al cruzar la información de muchísimos dispositivos al mismo tiempo, el servidor confirma que se trata de un sismo real y dispara una notificación de emergencia a los usuarios de las zonas que están por ser afectadas, permitiéndoles ganar unos segundos valiosos antes de sentir la sacudida.