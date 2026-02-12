Sociedad |

Enterate qué tipo de therian sos según tu signo del zodíaco

El fenómeno "therian" sigue ganando popularidad y terreno en la sociedad. Ahora alcanzó a los signos zodiacales. Las más encumbradas mentes del mundo analizan en profundidad este tema...

El fenómeno "therian" empezó a ganar terreno en la sociedad a través de personas que manifiestan sentir una conexión psicológica o espiritual profunda con un animal. Aunque quienes se identifican con esta tendencia aclaran que no se perciben físicamente como tales, sí aseguran tener una afinidad muy marcada con los rasgos de personalidad o el instinto de ciertas especies.

Los therian llegaron a los signos zodiacales.

A esta corriente se le sumó recientemente una tendencia que pisa fuerte en las redes sociales: un juego que vincula el tipo de "therian" de cada persona según los signos zodiacales. A Aries se lo asocia con el lobo por su coraje y carácter dominante, mientras que a Tauro le corresponde el oso por su potencia tranquila. En el caso de Géminis, el animal elegido es el zorro por su rapidez mental y adaptabilidad.

Para los signos de agua y fuego, la lista continúa con identidades muy definidas. A Cáncer se lo vincula con el ciervo o la nutria por su sensibilidad, a Leo lógicamente con el león por su liderazgo y a Sagitario con el caballo por su espíritu libre y aventurero. Por su parte, Escorpio se identifica con la serpiente o el escorpión debido a su capacidad de transformación, y Piscis con los peces o delfines por su naturaleza sensible.

Finalmente, los signos de tierra y aire completan este particular mapa zodiacal. A Virgo se lo relaciona con gatos o búhos por ser observadores y detallistas; a Libra con cisnes o delfines por su búsqueda de equilibrio; y a Acuario con perros o zorros por su lealtad e independencia. Por último, a Capricornio se lo asocia con cabras o lobos, destacando su disciplina y perseverancia.

