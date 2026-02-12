Enterate qué tipo de therian sos según tu signo del zodíaco

360 (1) Los therian llegaron a los signos zodiacales.

A esta corriente se le sumó recientemente una tendencia que pisa fuerte en las redes sociales: un juego que vincula el tipo de "therian" de cada persona según los signos zodiacales. A Aries se lo asocia con el lobo por su coraje y carácter dominante, mientras que a Tauro le corresponde el oso por su potencia tranquila. En el caso de Géminis, el animal elegido es el zorro por su rapidez mental y adaptabilidad.

Para los signos de agua y fuego, la lista continúa con identidades muy definidas. A Cáncer se lo vincula con el ciervo o la nutria por su sensibilidad, a Leo lógicamente con el león por su liderazgo y a Sagitario con el caballo por su espíritu libre y aventurero. Por su parte, Escorpio se identifica con la serpiente o el escorpión debido a su capacidad de transformación, y Piscis con los peces o delfines por su naturaleza sensible.

Finalmente, los signos de tierra y aire completan este particular mapa zodiacal. A Virgo se lo relaciona con gatos o búhos por ser observadores y detallistas; a Libra con cisnes o delfines por su búsqueda de equilibrio; y a Acuario con perros o zorros por su lealtad e independencia. Por último, a Capricornio se lo asocia con cabras o lobos, destacando su disciplina y perseverancia.