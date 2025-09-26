Aprobaron la creación de la Policía Municipal en Avellaneda

La nueva fuerza de prevención, que comenzará con sus funciones a partir de 2026, podrá realizar detenciones, persecuciones y portar armas de baja letalidad, aunque sin el uso de armas de fuego.

Además, el cuerpo también avaló un convenio con el Ministerio de Seguridad bonaerense para la cesión en comodato de 30 vehículos destinados a reforzar la seguridad local.

La normativa contempla la conformación de una Escuela de Policía Municipal para la capacitación del personal, que deberá poner a disposición de la Policía Bonaerense a toda persona aprehendida.

El proyecto que permitió la conformación de la ordenanza tuvo modificaciones de distintos bloques. Por ejemplo, el presidente de la bancada de Juntos, Maximiliano Gallucci, impulsó un agregado sobre controles al accionar de la fuerza y sanciones en caso de incumplimientos. En tanto, la concejala de Unión por la Patria, Andrea Basile impulsó que la fuerza pueda intervenir en tareas de control, ordenamiento y detección de infracciones.

En defensa del proyecto, el oficialismo recalcó que, aunque la inseguridad no se resuelve solo con más policías, se trata de una herramienta municipal para dar respuesta a la demanda social. En este aspecto, el jefe de bloque, José Alessi, comentó que "esto fue plebiscitado en la última elección".

En tanto, la edil por el PRO, Yésica Argañaraz , votó en contra al justificar que ya existen cuidadores ciudadanos que cumplen la función de prevención y la Policía Bonaerense. No obstante, recordó que su espacio planteó el uso de armas de baja letalidad en 2023.

Asimismo, desde el unibloque Avellaneda Primero, Damián Paz rechazó la propuesta al señalar la ausencia de presupuesto y criticar que "se confunden los límites entre partido y Estado". En la misma línea, Patricia Ventosa, de La Libertad Avanza, puso el foco sobre la falta de estadísticas y de un mapa del delito. Además, advirtió que significará un "gasto enorme" para el municipio.