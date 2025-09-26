Zubeldía, un ex Lanús que vuelve a tener su chance en la liga de Brasil

Tras un año y dos meses al mando del combinado paulista, el conductor dejó su plaza en junio de este año luego de 85 partidos dirigidos con 38 victorias, 27 empates y 20 derrotas, en un panorama positivo, habiendo peleado por la gloria en la Copa Libertadores. Pero, al momento de su renuncia, San Pablo estaba comprometido con el descenso y se fue al perder 2 a 1 con el Vasco da Gama.

Por su parte, luego de haber quedado eliminado en octavos de final del certamen más importante del continente con el Flamengo, el Internacional de Porto Alegre acordó la llegada del entrenador oriundo de La Pampa para afrontar las 15 fechas restantes del Brasileirao donde el equipo gaúcho se encuentra en el 13er lugar, a un punto de la zona de Copa Sudamericana y a cinco del descenso.

El presidente Alessandro Barcellos y el director deportivo argentino del club, Andrés DAlessandro, pretenden que el entrenador asuma y debute el sábado ante Juventude en el estadio Alfredo Jaconi por la fecha 25 del Brasileirao.

El técnico tuvo dos ciclos en el Granate: en junio de 2008 fue anunciado como director técnico en reemplazo de Ramón Cabrero, a la edad de 27 años, lo que lo convirtió en el entrenador más joven en la historia de la Primera División de Argentina.

Después de llevar al equipo a un cuarto puesto en el Torneo Apertura 2008 y la clasificación para la Copa Libertadores 2009, Lanús finalizó el Torneo Clausura 2009 en tercer puesto. Bajo su conducción técnica, Lanús finalizó la temporada 2008/2009 como el mejor equipo, con un total de 75 puntos.

El 3 de septiembre de 2018, Zubeldía regresó como técnico de Lanús, en reemplazo de Ezequiel Carboni. Durante su campaña alejó a Lanús de la zona de descenso y llegó a final de la Copa Sudamericana 2020 cayendo ante Defensa y Justicia. En diciembre de 2021 anunció su salida del club al finalizar la Liga Profesional, en la que el equipo terminó en el décimo puesto y clasificado a la Copa Sudamericana 2022.