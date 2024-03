Arsenal visita a Quilmes y no quiere ceder posiciones

Viene de tres partidos en fila sin caer, pero no saben lo que es ganar fuera del Julio Humberto Grondona. Sin embargo, pese a que no esperaban mucho de su participación en este torneo por lo que había sido el mercado de pases, El Celeste y Rojo amenaza con convertirse en una sorpresa ignorada y ante El Cervecero irá a buscar los tres puntos. "Tanto Quilmes como Arsenal estamos en la zona más brava de la categoría. En las primeras fechas Arsenal hizo un buen trabajo con chicos que no tienen mucha experiencia. La mayoría del plantel es muy joven", afirmó Sultani.

El arquero aseguró que el plantel está "en un lindo proceso", afirmó que Arsenal debería "tener más puntos de los que tiene", y no esquivó el tema del momento: el rendimiento de los colegiados. "Hoy en día el arbitraje está bajo la lupa, no sé que va a pasar de acá a fin de año con ese tema. Nuestro objetivo es superar futbolísticamente a los rivales", aseguró.