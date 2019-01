Avellaneda: no dejan entrar a los delegados de SIAM

Sin embargo, los trabajadores denunciaron que la empresa continúa sin acatar la decisión de la Justicia y les niegan el ingreso a la plata de Molinedo al 1600.

Las tres medidas cautelares se sumaron a la reincorporación de otros siete empleados -en diciembre- que volvieron a la planta durante la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, el resto de operarios cesanteados en octubre, que incluyó a 20 personas que cumplían diferentes funciones dentro de la metalúrgica de Avellaneda, esperan recuperar su fuente laboral.

ADEMÁS:

Avellaneda: continúa el reclamo de los despedidos en SIAM

“La empresa no nos deja ingresar a la planta y se excusa en que no son notificados, cosa que es mentira. Si no cumplen con la orden judicial, vamos a volver a salir a reclamar a la calle”, afirmó la delegada Alejandra Vercellino, quien advirtió que “todavía hay tramites que hacer en el juzgado”, pero que en caso de que no haya un cumplimiento, “la semana que viene se tomarán medidas de fuerza”.

Al igual que la semana pasada, la noticia de la orden del juez fue tomada como “un gran logro de los trabajadores”, aunque advirtieron que los reclamos no terminarán.

“Vamos a volver a reclamar hasta que la empresa cumpla con las cautelares y todos los compañeros sean reincorporados a sus puestos de trabajo”, añadió Vercellino en un comunicado.