Ayala y San Telmo se enfocan en el Celeste

Quien analizó el presente estelar del Candombero es el defensor Rodrigo Ayala, que destacó que el plantel "está convencido de lo que se trabaja" semana a semana, y luego se plasma en el terreno bajo la batuta del entrenador Alfredo Grelak.

"Estamos convencidos de que lo que trabajamos es lo que nos va a llevar a ganar los partidos y de que tenemos que estar todos tirando para el mismo lado", remarcó el lateral, contento por la situación general de la plantilla y también la particular.

Sobre ese punto individual, en declaraciones al portal Sólo Ascenso comentó lo siguiente: "Me siento muy bien. Siempre convertir, sobre todo cuando uno no lo hace seguido, es muy bueno, me da confianza para seguir. Hay que continuar metiéndole".

La referencia es para su tanto, ese que puso el empate transitorio que luego se erigió en ventaja gracias al grito de José Barreto, recomponiéndose de lo que había empezado de forma esquiva por el gol de Ezequiel Rescaldani para el Gallito.

Al analizar el juego en el oeste bonaerense, el protagonista señaló: "Empezamos un poco dormidos y ellos aprovecharon, pero después el partido fue todo nuestro hasta que en los últimos minutos. Ellos, siendo locales, se nos vinieron con más empuje que juego". Y añadió: "Nos llevamos una merecida victoria de una cancha muy difícil".

Por último, se perfiló para el cotejo con el Celeste, un adversario complejo que se avecina. Es un rival muy difícil y por eso va a ser un partido duro, seguramente diferente al que enfrentamos contra Morón", comentó, en relación a un elenco que viene de empatar 1 a 1 con Chaco For Ever, en condición de local, pero que acumula cuatro choques sin derrotas, desde aquella firmada en el debut a manos de Quilmes en el estadio Centenario. "Estamos viendo las fortalezas y debilidades que tiene Temperley para poder ganar el partido", cerró.