Argentina, con Soler de capitán, pasó a los cuartos del Mundial sub 20

La Albiceleste se enfrentará con el combinado azteca, que también logró el boleto con una goleada frente al dueño de casa por 4 a 1, lo que evidencia que podría ser un gran compromiso de un trámite muy parejo.

Con un gol del delantero Alejo Sarco a los 2 minutos, un doblete del volante Maher Carrizo a los minutos 23 y 53 y otro tanto de Matteo Silvetti al 66, Argentina se tomó revancha ante los nigerianos que, hace dos años, la eliminaron con un 2 a 0 en la fase de cuando la selección fue anfitriona del torneo.

La firma del atacante se impuso al marcar el gol para abrir el marcador poco después del inicio, como lo había hecho en la fase de grupos, y encaminó la victoria albiceleste. La jugada del primer tanto comenzó con el delantero Ian Subiabre, titular por primera vez en el torneo, que intentó un remate que fue rechazado.

El aturdimiento de los nigerianos duró poco y se fueron contra el arco argentino, pero sin concretar, mientras que el elenco sudamericano se lo tomó con calma y en la recuperación de la pelota generó nuevas oportunidades de anotar. La más peligrosa de las Águilas Verdes fue un centro al área que el portero de Talleres Santino Barbi abrazó tras salir al corte por bajo ante la llegada de Orseer Achihi.

Con un tiro libre dentro de la medialuna, Argentina puso el 2-0, una falta que el volante Maher Carrizo cobró con un disparo cortante de zurda, en el minuto 23, al palo izquierdo del meta Ebenezar Harcourt. El entrenador nigeriano Aliyu Zubair quiso buscar un descuento al pedir la revisión de un penal, pero el árbitro italiano Maurizio Mariani no lo concedió.

Carrizo firmó su doblete en el minuto 53, definiendo al palo derecho en un mano a mano con el meta Harcourt, mientras que Mateo Silvetti puso el 4-0 al minuto 66 con un amague y una definición en el área.