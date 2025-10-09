Celebrarán la Fiesta de Santa Teresa de Avila en Lanús

En primer lugar, la Fiesta de Santa Teresa de Avila se llevará a cabo en la Capilla Santa Teresa de Jesús, ubicada en Doctor Melo y Llavallol, en Lanús Oeste, el miércoles 15. A las 18, se llevará cabo un encuentro de oración y alabanza, convocando a todas las comunidades. Media hora después, tendrá lugar la procesión por las calles de Lanús hasta la Parroquia San Judas Tadeo, emplazada en Calle 2 de Mayo 2938, Lanús Oeste.

Al finalizar la procesión, celebrarán la Santa Misa, concelebrada por todo el presbiterio diocesano. "Será una verdadera fiesta en honor de Santa Teresa, patrona de Lanús y patrona secundaria de nuestra diócesis, bajo el lema Con Santa Teresa, peregrinos de esperanza", indicó Margni.

En tanto el sábado 18, en el Polideportivo Delfo Cabrera, de Cordero 2245, Villa Domínico, habrá, a partir de las 10, una jornada con espacios de encuentro, talleres, música, recreación y un bufete económico. Allí, los invitados podrán llevar mate, algo para compartir en el almuerzo y elementos para estar cómodos, como sillas y mantas. A las 18, se realizará la celebración de la Eucaristía de clausura, presidida por el Cardenal Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero, oriundo de Lanús. En esta ocasión, también se concretará la admisión de dos seminaristas diocesanos: Luciano Gómez y Juan Mereles.

"Esta fiesta diocesana será un signo de comunión y esperanza que nos prepara para celebrar juntos, el próximo año, los 65 años de la creación de nuestra diócesis y los 25 años de la nueva realidad de Avellaneda-Lanús, bajo el lema: Animados por el amor, llamados a la acción", mencionó el obispo, quien manifestó: "Los espero con alegría para compartir estas fiestas como un solo pueblo en camino, animados por la fe y sostenidos por la gracia del Señor". "Que Nuestra Señora de la Asunción, madre que peregrina junto a su pueblo en Avellaneda-Lanús, y Santa Teresa de Avila intercedan por nosotros y nos ayuden a caminar unidos, llenos de esperanza y amor fraterno", concluyó.