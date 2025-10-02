El Porvenir se juega la clasificación ante Luján

Este viernes a las 15.30 será la revancha de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso, tras el empate 1 a 1 en el Gildo Francisco Ghersinich.
Este viernes será un día clave para El Porvenir. El conjunto de Gerli visitará a Luján en la revancha de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso. La AFA programó el partido para las 15.30, en un choque que definirá qué equipo sigue con vida en el certamen.
Tras el empate 1-1 en el Gildo Francisco Ghersinich, la serie quedó abierta y todo se resolverá en el Municipal. Consciente de lo que está en juego, el entrenador Santiago Fleitas decidió no mover demasiado las piezas y confiar nuevamente en los futbolistas que iniciaron en el encuentro de ida.
El probable once del Porve formaría con: Sergio Juárez; Felipe Ruíz, Javier Peralta Salinas, Lautaro Sequeira y Leandro Villagra; Franco Ríos, Leonel Bolig, Jeremías Arrieta y Joaquín Muller; Maximiliano Alvarenga y Hernán Rodríguez.
El plantel sabe que será un duelo exigente, ante un rival que se hace fuerte de local y que intentará imponer condiciones desde el arranque. Para El Porvenir, la clave estará en mostrar solidez defensiva y aprovechar las oportunidades en ataque para poder llevarse la clasificación.
En caso de que la revancha termine nuevamente en empate, la definición se trasladará directamente a los penales. El ganador se meterá en la próxima instancia del Reducido, donde todavía restará esperar para conocer al rival según cómo se resuelvan las otras llaves.
Con ilusión y la convicción de que depende de sí mismo, El Porvenir buscará dar un paso más en el sueño del ascenso.
