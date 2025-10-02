El Porvenir se juega la clasificación ante Luján

Tras el empate 1-1 en el Gildo Francisco Ghersinich, la serie quedó abierta y todo se resolverá en el Municipal. Consciente de lo que está en juego, el entrenador Santiago Fleitas decidió no mover demasiado las piezas y confiar nuevamente en los futbolistas que iniciaron en el encuentro de ida.

El probable once del Porve formaría con: Sergio Juárez; Felipe Ruíz, Javier Peralta Salinas, Lautaro Sequeira y Leandro Villagra; Franco Ríos, Leonel Bolig, Jeremías Arrieta y Joaquín Muller; Maximiliano Alvarenga y Hernán Rodríguez.

El plantel sabe que será un duelo exigente, ante un rival que se hace fuerte de local y que intentará imponer condiciones desde el arranque. Para El Porvenir, la clave estará en mostrar solidez defensiva y aprovechar las oportunidades en ataque para poder llevarse la clasificación.

En caso de que la revancha termine nuevamente en empate, la definición se trasladará directamente a los penales. El ganador se meterá en la próxima instancia del Reducido, donde todavía restará esperar para conocer al rival según cómo se resuelvan las otras llaves.

Con ilusión y la convicción de que depende de sí mismo, El Porvenir buscará dar un paso más en el sueño del ascenso.