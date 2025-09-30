Dock Sud no pudo con el Monarca en su casa y complicó su panorama

El partido comenzó parejo, con ambos equipos intentando imponerse a través de la tenencia del balón y buscando profundidad cuando encontraban espacios. Sin embargo, ninguno logró ser claro en la finalización de las jugadas ni adueñarse por completo del control del juego hasta que llegó la diferencia que marcaría el rumbo del cotejo.

Las situaciones más claras del primer tiempo fueron para el Inundado especialmente en el inicio del encuentro. Bruno Gauna tuvo la primera con un zurdazo tras un buen enganche hacia adentro, aunque el remate salió desviado. Luego, con un cabezazo tras un centro de Pedro Durante desde la derecha, pero el arquero Matías Cano logró desviarlo hacia su palo izquierdo.

Las más claras para el club de la zona norte del conurbano bonaerense llegaron con dos cabezazos a quemarropa de Jonathan Morán, que fueron bien contenidos por Javier Bustillos. Además, un cabezazo del defensor Rodríguez, tras un córner desde la derecha, dio en el travesaño. Sobre el final del primer tiempo, Matías Crocco probó con un zurdazo que Bustillos nuevamente desvió, esta vez por encima de su palo derecho.

En el segundo tiempo, ambos equipos mantuvieron sus sistemas y no realizaron modificaciones. El inicio fue trabado, con poco juego y un ritmo más apagado. Dock Sud, sin demasiada claridad, intentaba encontrar el rumbo.

El dueño de casa pudo abrir el marcador con Dylan Arias tras un tiro libre que contuvo Cano. Cuando el partido parecía sin novedades, Pilar, a través de Dylan Vergara, recuperó una pelota por la izquierda, aprovechó el espacio para superar en velocidad a Luna y, al avanzar hacia el área, fue derribado por Arias, lo que derivó en penal para Real Pilar. El encargado de ejecutarlo fue el propio Morán, quien decidió abrir el pie, pero el arquero Bustillos logró contenerlo.

Minutos después, tras una jugada clara del Darsenero, el Monarca aprovechó un contraataque y, tras un centro pinchado al área, Vergara cabeceó para vencer, esta vez sí, a Bustillos.

A partir del gol, Pilar se cerró y aprovechó para no darle espacios a Dock Sud, que con el paso de los minutos se fue diluyendo. A los 45', tras un gran pase al espacio para el ingresado Brian Martín, que quedó mano a mano con el arquero, definió al primer palo para sentenciar el partido.

Con este resultado, Dock Sud quedó 19° con 12 puntos en este Clausura, mientras que Pilar se afirmó en el 3° puesto con 26 puntos, a solo uno de los líderes Midland y Deportivo Armenio, buscando quedarse con el segundo lugar para disputar la final por el ascenso.