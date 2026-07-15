Facundo Mancebo fue ratificado como Defensor del Pueblo de Lanús

Tras haberse desempeñado desde 2022, su mandato se extendió hasta 2030. "Renovamos nuestra vocación de servicio y el compromiso de seguir acompañando a cada vecino y vecina en la defensa de sus derechos", afirmó.
El Concejo Deliberante de Lanús ratificó la continuidad de Facundo Mancebo al frente de la Defensoría del Pueblo del distrito, acompañado por Mónica Barraza y Mario Ledesma como defensores adjuntos para el período 2026–2030. Durante el acto de asunción, encabezado por el presidente del cuerpo, Nicolás Russo, Mancebo prestó juramento y destacó la continuidad del compromiso institucional con la defensa de los derechos de la comunidad. "Renovamos nuestra vocación de servicio y el compromiso de seguir acompañando a cada vecino y vecina en la defensa de sus derechos", señaló.
Mancebo es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, con formación especializada en Derecho Ambiental y Derechos Humanos. Además, cuenta con una diplomatura en Certificación de Gobernanza, Defensoría del Pueblo y Buena Administración, otorgada por la Escuela Next Education de Madrid, asociada a la Universitat de Lleida (UDL), con el respaldo del Ministerio de Educación de España. Había asumido por primera vez como Defensor del Pueblo el 8 de julio de 2022, tras ser designado por el Honorable Concejo Deliberante, y con esta nueva elección continuará al frente del organismo hasta 2030.
La Defensoría del Pueblo de Lanús, con sede en José Mármol 23, funciona como un órgano independiente con autonomía funcional y administrativa. Su misión es defender, proteger y promover los derechos e intereses legítimos de los vecinos, tanto individuales como colectivos, frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal, organismos descentralizados y empresas prestatarias de servicios públicos.
Entre sus principales funciones se encuentran la recepción de reclamos y denuncias, la investigación de posibles irregularidades administrativas, la emisión de recomendaciones, la solicitud de informes a organismos públicos y, cuando corresponde, la posibilidad de recurrir a la Justicia. Asimismo, desarrolla acciones de promoción y difusión de los derechos humanos.
Los vecinos pueden acudir a la Defensoría para realizar consultas, solicitar asesoramiento o presentar reclamos vinculados con la actuación de organismos públicos, la falta de respuesta a gestiones administrativas o deficiencias en la prestación de servicios públicos. Están habilitados para presentar denuncias tanto personas particulares como asociaciones civiles, entidades reconocidas por el municipio y grupos de vecinos que consideren afectados sus derechos o intereses.
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