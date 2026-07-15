Facundo Mancebo fue ratificado como Defensor del Pueblo de Lanús

Mancebo es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, con formación especializada en Derecho Ambiental y Derechos Humanos. Además, cuenta con una diplomatura en Certificación de Gobernanza, Defensoría del Pueblo y Buena Administración, otorgada por la Escuela Next Education de Madrid, asociada a la Universitat de Lleida (UDL), con el respaldo del Ministerio de Educación de España. Había asumido por primera vez como Defensor del Pueblo el 8 de julio de 2022, tras ser designado por el Honorable Concejo Deliberante, y con esta nueva elección continuará al frente del organismo hasta 2030.