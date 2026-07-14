Fútbol |

La selección de España venció a Francia y jugará la final del Mundial 2026

España venció 2-0 a Francia con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro metiendose asi en la gran final de esta Copa del Mundo, esperando al ganador de Argentina vs Inglaterra

En Dallas, Texas. España vencío 2-0 a Francia con goles de mikel Oyarzabal y Pedro Porro en las semifinales del Mundial 2026. Convirtiendose asi en el primer finalista del torneo y enfrentará en la definición al vencedor del cruce entre Argentina e Inglaterra.

España sigue marcando el ritmo del partido a partir del dominio de la pelota y del gran trabajo de Fabián Ruiz y Rodri en el mediocampo. La Roja encuentra espacios con facilidad y controla el juego ante una Francia que todavía no logra hacer pie y apenas inquietó con dos remates desviados.

El seleccionado de Luis de la Fuente domina la semifinal y genera las chances más peligrosas del encuentro, mientras que Francia muestra muchas dificultades para reaccionar tras el gol y deja varios espacios en defensa.

En el segundo tiempo, la dinámica fue similar, La roja con una jugada espectacular de Pedro Porro puso el 2-0 para buscar liquidar la serie frente a un Francia totalmente desconocida de lo que venía siendo su participación en esta Copa del Mundo.

El festejo de Pedro Porro en el segundo gol de la Selecci&oacute;n de Espa&ntilde;a. (Imagen: redes de la Selecci&oacute;n espa&ntilde;ola)

El festejo de Pedro Porro en el segundo gol de la Selección de España. (Imagen: redes de la Selección española)

Con más de una hora de juego en Dallas, el conjunto francés sigue sin generar peligro real sobre el arco rival y sufre ante un equipo español que mantiene el control del partido y administra la ventaja con autoridad.

¡Final del partido!: España pasa a la grán Final

Luego de un partido espéctacular de la Roja que fue superior en todo el partido, logró imponerse frente a una Francia irreconocible para el dominio que venia teniendo en la Copa del Mundo. La última vez que llegó a la final fue en el Mundial de Sudáfrica 2010 donde venció 1-0 a Paises Bajos en Tiempo Suplementario con el gol de Iniesta.

45' del Segundo Tiempo: 7 minutos más agrega el cuarto árbitro

España tiene prácticamente sentenciado el encuentro en Dallas y con una actuación histórica del seleccionado le gana 2-0 a Francia que quedo desdibujada en todo el partido.

30' del Segundo Tiempo: Francia no encuentra la forma de descontar

Didier Deschamps movió el banco en busca de una reacción y mandó a la cancha a Theo Hernández y Rayan Cherki en lugar de Michael Olise y Lucas Digne. Sin embargo, los cambios todavía no modificaron el desarrollo del encuentro y Francia continúa sin encontrar caminos para generarle peligro a España.

21' del Segundo Tiempo: Avisa Mbappé

El goleador de Francia avisa con un remate de larga distancia que se desvía en Marc Cucurella.

16' del Segundo Tiempo: juagada espectacular de Yamal y gol anulado

Pau Cubarsí metió un pase preciso para Lamine Yamal, que volvió a desbordar a Lucas Digne y definió con un remate cruzado al ángulo derecho ante la salida de Mike Maignan. Sin embargo, el festejo español duró apenas unos segundos: el árbitro Iván Barton anuló la acción por posición adelantada del delantero del Barcelona.

12' del Segundo Tiempo: Gol de España

Pedro Porro armó una pared espectacular junto a Dani Olmo que luego el propio Porro finaliza rematando al palo izquiedo de Maignan, dandole el segundo gol a España.

¡Comienza el segundo tiempo!

Francia realiza antes del inicio su segunda modificación, Didier Deschamps decide sacar a Adrien Rabiot que estaba amoestado, e ingresó en su reemplazo Manu Koné.

El penal que Oyarzabal cambi&oacute; por gol para la Selecci&oacute;n de Espa&ntilde;a. (Im&aacute;genes: redes)

El penal que Oyarzabal cambió por gol para la Selección de España. (Imágenes: redes)

¡Final del Primer Tiempo!: España 1 - 0 Francia

Con la ventaja a su favor, España volvió a hacerse dueña de la pelota y cierra de grán manera el primer tiempo y administra el ritmo del encuentro con tranquilidad. Por su parte, el equipo francés que no consigue recuperar protagonismo en la semifinal del Mundial 2026.

45' El cuarto arbitro da 6 minutos de agregado

Se jugarán seis minutos más en Dallas. El árbitro Iván Barton decidió adicionar ese tiempo en el cierre de la primera etapa, con una Francia que todavía no logra reaccionar tras el dominio español y necesita encontrar respuestas antes del descanso.

29' del Primer Tiempo: Cambio en Francia por lesión

William Saliba acusó una molestia muscular, pidió el cambio y no pudo continuar en el partido. Ante esta situación, Didier Deschamps se vio obligado a sacarlo, e ingresó Maxence Lacroix en reemplazo del defensor del Arsenal.

El gol de Mikel Oyarzabal para el 1-0 de España

Mikel Oyarzabal no perdonó y con un remate de zurda al palo izquierdo del arquero le da la ventaja por 1-0 a La Roja.

22' del Primer Tiempo: Penal y gol para España

Digne derribó a Lamine Yamal dentro del área y el árbitro Iván Barton sancionó penal para España. Mientras los jugadores franceses reclamaban una supuesta mano previa en la jugada, el juez desestimó las protestas.

8' del Primer Tiempo: Amarilla para Rabiot (Francia)

El árbitro Iván Bárton Cisneros le muestra la amarilla a Adrien Rabiot por pisotón sobre Dani Olmo. España desaprovechó la oportunidad con un disparo de Baena que fue sin peligro al área Francesa.

Empieza el partido

El salvadoreño Iván Barton dio arranque al encuentro en Dallas.

Salen los equipos a la cancha

La selección de Francia y la selección de España saltan al terreno de juego mientras suenan los himnos de cada pais. Mbappé será el capitan de Les Blues, mientras que Rodri será quien lleve la cinta para La Roja.

ADEMÁS: La Selección Argentina ya está en Atlanta: el cronograma completo antes de la semifinal con Inglaterra

Terna Arbitral del encuentro:

Arbitro: Iván Barton (El Salvador)

Asistentes: David Moran (El Salvador) y Antonio Pupiro (El Salvador)

Cuarto Arbitro: Gleen Nyberg (Suecia)

VAR: Tomasz Kwitkoski (Polonia)

Formación de Francia

Titulares

  • 16- Mike Maignan
  • 5- Jules Koundé
  • 4- Dayot Upamecano
  • 17- William Saliba
  • 3- Lucas Digne
  • 8- Aurélien Tchouaméni
  • 14- Adrien Rabiot
  • 7- Ousmane Dembélé
  • 11- Michael Olise
  • 12- Bradley Barcola
  • 10- Kylian Mbappé (C)

Suplentes

  • 1- Brice Samba
  • 23- Robin Risser
  • 2- Malo Gusto
  • 15- Ibrahima Konaté
  • 19- Theo Hernández
  • 21- Lucas Hernández
  • 26- Maxence Lacroix
  • 6- Manu Koné
  • 13- N'Golo Kanté
  • 18- Warren Zaire Emery
  • 9- Marcus Thuram
  • 20- Désiré Doué
  • 22- Jean-Philippe Mateta
  • 24- Rayan Cherki
  • 25- Maghnes Akliouche
  • DT: Didier Deschamps

Formación de España confirmada

Titulares

  • 23- Unai Simón
  • 12- Pedro Porro
  • 22- Pau Cubarsi
  • 14- Aymeric Laporte
  • 24- Marc Cucurella
  • 16- Rodri (C)
  • 8- Fabián Ruiz
  • 19- Lamine Yamal
  • 10- Dani Olmo
  • 15- Álex Baena
  • 21- Mikel Oyarzábal

Suplentes

  • 1- David Raya
  • 13- Joan García
  • 2- Marc Pubill
  • 3- Alex Grimaldo
  • 4- Eric García
  • 5- Marcos Llorente
  • 6- Mikel Merino
  • 9- Gavi
  • 18- Martín Zubimendi
  • 20- Pedri
  • 7- Ferran Torres
  • 11- Yéremy Pino
  • 17- Nico Williams
  • 25- Víctor Muñoz
  • 26- Borja Iglesias
  • DT: Luis de la Fuente

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados