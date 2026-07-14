La selección de España venció a Francia y jugará la final del Mundial 2026

España venció 2-0 a Francia con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro metiendose asi en la gran final de esta Copa del Mundo, esperando al ganador de Argentina vs Inglaterra
En Dallas, Texas. España vencío 2-0 a Francia con goles de mikel Oyarzabal y Pedro Porro en las semifinales del Mundial 2026. Convirtiendose asi en el primer finalista del torneo y enfrentará en la definición al vencedor del cruce entre Argentina e Inglaterra.
España sigue marcando el ritmo del partido a partir del dominio de la pelota y del gran trabajo de Fabián Ruiz y Rodri en el mediocampo. La Roja encuentra espacios con facilidad y controla el juego ante una Francia que todavía no logra hacer pie y apenas inquietó con dos remates desviados.
El seleccionado de Luis de la Fuente domina la semifinal y genera las chances más peligrosas del encuentro, mientras que Francia muestra muchas dificultades para reaccionar tras el gol y deja varios espacios en defensa.
En el segundo tiempo, la dinámica fue similar, La roja con una jugada espectacular de Pedro Porro puso el 2-0 para buscar liquidar la serie frente a un Francia totalmente desconocida de lo que venía siendo su participación en esta Copa del Mundo.
Con más de una hora de juego en Dallas, el conjunto francés sigue sin generar peligro real sobre el arco rival y sufre ante un equipo español que mantiene el control del partido y administra la ventaja con autoridad.
Luego de un partido espéctacular de la Roja que fue superior en todo el partido, logró imponerse frente a una Francia irreconocible para el dominio que venia teniendo en la Copa del Mundo. La última vez que llegó a la final fue en el Mundial de Sudáfrica 2010 donde venció 1-0 a Paises Bajos en Tiempo Suplementario con el gol de Iniesta.
España tiene prácticamente sentenciado el encuentro en Dallas y con una actuación histórica del seleccionado le gana 2-0 a Francia que quedo desdibujada en todo el partido.
Didier Deschamps movió el banco en busca de una reacción y mandó a la cancha a Theo Hernández y Rayan Cherki en lugar de Michael Olise y Lucas Digne. Sin embargo, los cambios todavía no modificaron el desarrollo del encuentro y Francia continúa sin encontrar caminos para generarle peligro a España.
El goleador de Francia avisa con un remate de larga distancia que se desvía en Marc Cucurella.
Pau Cubarsí metió un pase preciso para Lamine Yamal, que volvió a desbordar a Lucas Digne y definió con un remate cruzado al ángulo derecho ante la salida de Mike Maignan. Sin embargo, el festejo español duró apenas unos segundos: el árbitro Iván Barton anuló la acción por posición adelantada del delantero del Barcelona.
Pedro Porro armó una pared espectacular junto a Dani Olmo que luego el propio Porro finaliza rematando al palo izquiedo de Maignan, dandole el segundo gol a España.
Francia realiza antes del inicio su segunda modificación, Didier Deschamps decide sacar a Adrien Rabiot que estaba amoestado, e ingresó en su reemplazo Manu Koné.
Con la ventaja a su favor, España volvió a hacerse dueña de la pelota y cierra de grán manera el primer tiempo y administra el ritmo del encuentro con tranquilidad. Por su parte, el equipo francés que no consigue recuperar protagonismo en la semifinal del Mundial 2026.
Se jugarán seis minutos más en Dallas. El árbitro Iván Barton decidió adicionar ese tiempo en el cierre de la primera etapa, con una Francia que todavía no logra reaccionar tras el dominio español y necesita encontrar respuestas antes del descanso.
William Saliba acusó una molestia muscular, pidió el cambio y no pudo continuar en el partido. Ante esta situación, Didier Deschamps se vio obligado a sacarlo, e ingresó Maxence Lacroix en reemplazo del defensor del Arsenal.
Mikel Oyarzabal no perdonó y con un remate de zurda al palo izquierdo del arquero le da la ventaja por 1-0 a La Roja.
Digne derribó a Lamine Yamal dentro del área y el árbitro Iván Barton sancionó penal para España. Mientras los jugadores franceses reclamaban una supuesta mano previa en la jugada, el juez desestimó las protestas.
El árbitro Iván Bárton Cisneros le muestra la amarilla a Adrien Rabiot por pisotón sobre Dani Olmo. España desaprovechó la oportunidad con un disparo de Baena que fue sin peligro al área Francesa.
El salvadoreño Iván Barton dio arranque al encuentro en Dallas.
La selección de Francia y la selección de España saltan al terreno de juego mientras suenan los himnos de cada pais. Mbappé será el capitan de Les Blues, mientras que Rodri será quien lleve la cinta para La Roja.
Arbitro: Iván Barton (El Salvador)
Asistentes: David Moran (El Salvador) y Antonio Pupiro (El Salvador)
Cuarto Arbitro: Gleen Nyberg (Suecia)
VAR: Tomasz Kwitkoski (Polonia)
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