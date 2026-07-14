La selección de España venció a Francia y jugará la final del Mundial 2026

El festejo de Pedro Porro en el segundo gol de la Selección de España. (Imagen: redes de la Selección española)

Con más de una hora de juego en Dallas, el conjunto francés sigue sin generar peligro real sobre el arco rival y sufre ante un equipo español que mantiene el control del partido y administra la ventaja con autoridad.

¡Final del partido!: España pasa a la grán Final

Luego de un partido espéctacular de la Roja que fue superior en todo el partido, logró imponerse frente a una Francia irreconocible para el dominio que venia teniendo en la Copa del Mundo. La última vez que llegó a la final fue en el Mundial de Sudáfrica 2010 donde venció 1-0 a Paises Bajos en Tiempo Suplementario con el gol de Iniesta.

Pues al final vamos a vivir un...



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45' del Segundo Tiempo: 7 minutos más agrega el cuarto árbitro

España tiene prácticamente sentenciado el encuentro en Dallas y con una actuación histórica del seleccionado le gana 2-0 a Francia que quedo desdibujada en todo el partido.

30' del Segundo Tiempo: Francia no encuentra la forma de descontar

Didier Deschamps movió el banco en busca de una reacción y mandó a la cancha a Theo Hernández y Rayan Cherki en lugar de Michael Olise y Lucas Digne. Sin embargo, los cambios todavía no modificaron el desarrollo del encuentro y Francia continúa sin encontrar caminos para generarle peligro a España.

21' del Segundo Tiempo: Avisa Mbappé

El goleador de Francia avisa con un remate de larga distancia que se desvía en Marc Cucurella.

16' del Segundo Tiempo: juagada espectacular de Yamal y gol anulado

Pau Cubarsí metió un pase preciso para Lamine Yamal, que volvió a desbordar a Lucas Digne y definió con un remate cruzado al ángulo derecho ante la salida de Mike Maignan. Sin embargo, el festejo español duró apenas unos segundos: el árbitro Iván Barton anuló la acción por posición adelantada del delantero del Barcelona.

Fue offside pero... ¡que golazo marcaba Lamine Yamal ante Francia!



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12' del Segundo Tiempo: Gol de España

Pedro Porro armó una pared espectacular junto a Dani Olmo que luego el propio Porro finaliza rematando al palo izquiedo de Maignan, dandole el segundo gol a España.

¡¡PARA ACERCARSE MÁS A LA FINAL!! PEDRO PORRO ARMÓ UNA PARED CON DANI OLMO Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 2-0 DE ESPAÑA VS. FRANCIA.



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¡Comienza el segundo tiempo!

Francia realiza antes del inicio su segunda modificación, Didier Deschamps decide sacar a Adrien Rabiot que estaba amoestado, e ingresó en su reemplazo Manu Koné.

El penal que Oyarzabal cambió por gol para la Selección de España. (Imágenes: redes)

¡Final del Primer Tiempo!: España 1 - 0 Francia

Con la ventaja a su favor, España volvió a hacerse dueña de la pelota y cierra de grán manera el primer tiempo y administra el ritmo del encuentro con tranquilidad. Por su parte, el equipo francés que no consigue recuperar protagonismo en la semifinal del Mundial 2026.

45' El cuarto arbitro da 6 minutos de agregado

Se jugarán seis minutos más en Dallas. El árbitro Iván Barton decidió adicionar ese tiempo en el cierre de la primera etapa, con una Francia que todavía no logra reaccionar tras el dominio español y necesita encontrar respuestas antes del descanso.

29' del Primer Tiempo: Cambio en Francia por lesión

William Saliba acusó una molestia muscular, pidió el cambio y no pudo continuar en el partido. Ante esta situación, Didier Deschamps se vio obligado a sacarlo, e ingresó Maxence Lacroix en reemplazo del defensor del Arsenal.

El gol de Mikel Oyarzabal para el 1-0 de España

Mikel Oyarzabal no perdonó y con un remate de zurda al palo izquierdo del arquero le da la ventaja por 1-0 a La Roja.

¡¡OYARZABAL SACÓ UN TREMENDO ZURDAZO Y MARCÓ EL 1-0 DE ESPAÑA ANTE FRANCIA EN LA SEMIFINAL!!



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22' del Primer Tiempo: Penal y gol para España

Digne derribó a Lamine Yamal dentro del área y el árbitro Iván Barton sancionó penal para España. Mientras los jugadores franceses reclamaban una supuesta mano previa en la jugada, el juez desestimó las protestas.

PENAL PARA ESPAÑA ANTE FRANCIA POR ESTA PATADA DE DIGNE A YAMAL.



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8' del Primer Tiempo: Amarilla para Rabiot (Francia)

El árbitro Iván Bárton Cisneros le muestra la amarilla a Adrien Rabiot por pisotón sobre Dani Olmo. España desaprovechó la oportunidad con un disparo de Baena que fue sin peligro al área Francesa.

Empieza el partido

El salvadoreño Iván Barton dio arranque al encuentro en Dallas.

Salen los equipos a la cancha

La selección de Francia y la selección de España saltan al terreno de juego mientras suenan los himnos de cada pais. Mbappé será el capitan de Les Blues, mientras que Rodri será quien lleve la cinta para La Roja.

DOS POTENCIAS SE SALUDAN: así fue el encuentro entre Mbappé y Lamine Yamal antes de Francia-España por las semis del Mundial.



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Terna Arbitral del encuentro:

Arbitro: Iván Barton (El Salvador)

Asistentes: David Moran (El Salvador) y Antonio Pupiro (El Salvador)

Cuarto Arbitro: Gleen Nyberg (Suecia)

VAR: Tomasz Kwitkoski (Polonia)

Formación de Francia

Titulares

16- Mike Maignan

5- Jules Koundé

4- Dayot Upamecano

17- William Saliba

3- Lucas Digne

8- Aurélien Tchouaméni

14- Adrien Rabiot

7- Ousmane Dembélé

11- Michael Olise

12- Bradley Barcola

10- Kylian Mbappé (C)

Suplentes

1- Brice Samba

23- Robin Risser

2- Malo Gusto

15- Ibrahima Konaté

19- Theo Hernández

21- Lucas Hernández

26- Maxence Lacroix

6- Manu Koné

13- N'Golo Kanté

18- Warren Zaire Emery

9- Marcus Thuram

20- Désiré Doué

22- Jean-Philippe Mateta

24- Rayan Cherki

25- Maghnes Akliouche

DT: Didier Deschamps

Formación de España confirmada

Titulares

23- Unai Simón

12- Pedro Porro

22- Pau Cubarsi

14- Aymeric Laporte

24- Marc Cucurella

16- Rodri (C)

8- Fabián Ruiz

19- Lamine Yamal

10- Dani Olmo

15- Álex Baena

21- Mikel Oyarzábal

Suplentes