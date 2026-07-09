Sureño

Invitan a la comunidad a colaborar con familia que lo perdió todo

Sufrió el incendio de la casa en la que Mónica Beatriz Sandoval vivía junto a sus tres hijos: dos adolescentes mujeres y un niño de 12 años. Las colaboraciones las recibe en la cuenta que tiene por alias juli.demi

El incendio registrado en un casa ubicada en Bolaños 4402, Monte Chingolo, en el partido de Lanús, provocó graves daños y dejó literalmente sin nada a Mónica Beatriz Sandoval, quien vivía en esa vivienda junto a sus tres hijos: dos adolescentes mujeres y un niño de 12 años.

Tras los trabajos de limpieza, ahora la familia apunta a la reconstrucción, y con ese objetivo invita a la comunidad a ayudarla, realizando el aporte que pueda por transferencia al alias juli.demi, de la cuenta que precisamente su titular es Mónica Beatriz Sandoval.

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