Nueva edición de "Que Suene el Barrio" en Remedios de Escalada

Además de brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, abrió sus puertas a numerosos artistas emergentes y también recibió a figuras reconocidas de la escena independiente, como Alan Sutton y Sofía Viola. Pese al cierre de la sede histórica, los miembros de “El Barrio Cultural” aseguran que el proyecto continúa vivo. La búsqueda de un nuevo espacio y la realización de actividades comunitarias forman parte de una estrategia para sostener una experiencia que trasciende lo edilicio.

“Que Suene el Barrio representa mucho más que un festival. Es una muestra de la capacidad de organización comunitaria y una apuesta por la continuidad de un proyecto cultural que, pese a las dificultades económicas y habitacionales, busca seguir generando espacios de encuentro, expresión y participación”, sostuvieron desde la entidad artística. Por último, señalaron que quienes deseen colaborar con la institución también pueden hacerlo con transferencias al alias quesueneelbarrio.