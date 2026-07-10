Nueva edición de "Que Suene el Barrio" en Remedios de Escalada

Se realizará este sábado de 12 a 18 en Beltrán entre Melo y Ministro Brin, con la participación de bandas en vivo, murga, espectáculos de circo, artistas callejeros. Habrá una feria de emprendedores y un buffet popular.
Este sábado de 12 a 18, la calle Beltrán entre Melo y Ministro Brin, en Remedios de Escalada, partido de Lanús, se transformará en un gran escenario a cielo abierto para recibir una nueva edición de “Que Suene el Barrio”, un festival popular y autogestivo impulsado por el centro artístico El Barrio Cultural, con el objetivo de recaudar fondos para mejorar sus instalaciones. La propuesta reunirá bandas en vivo, murga, espectáculos de circo, artistas callejeros, una feria de emprendedores y un buffet popular.
“Hoy el ruido nos limita para hacer talleres y ensayos. Con tu gorra y lo que consumas en el buffet vamos a juntar dinero para insonorizar y acondicionar nuestra sala y seguir haciendo cultura sin molestar a los vecinos”, expresaron desde la organización al convocar a la comunidad a participar de la jornada.
El encuentro será con modalidad “a la gorra” y busca fortalecer una iniciativa que desde hace años sostiene actividades culturales, sociales y comunitarias en el distrito. En ese sentido, los impulsores de “Que Suene el Barrio” invitan a la gente a acercarse con reposera, mate y “ganas de compartir una tarde de encuentro barrial”. El festival adquiere un significado especial luego de que, a fines de 2025, “El Barrio Cultural” anunciara el cierre de su histórica sede de Melo 4565, en Remedios de Escalada, tras nueve años de funcionamiento.
La noticia tomó por sorpresa a quienes integran el espacio. Según explicó Gala Otero, una de sus referentes, la decisión estuvo vinculada a la imposibilidad de renovar el alquiler del inmueble, situación que fue comunicada pocos días antes del vencimiento del contrato. Durante casi una década, el centro cultural logró consolidarse como un punto de referencia para la comunidad local. Definido por sus integrantes como un “refugio de voces e identidades”, el espacio fue sede de talleres, actividades artísticas, acciones solidarias y encuentros vinculados a distintas luchas sociales.
Además de brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, abrió sus puertas a numerosos artistas emergentes y también recibió a figuras reconocidas de la escena independiente, como Alan Sutton y Sofía Viola. Pese al cierre de la sede histórica, los miembros de “El Barrio Cultural” aseguran que el proyecto continúa vivo. La búsqueda de un nuevo espacio y la realización de actividades comunitarias forman parte de una estrategia para sostener una experiencia que trasciende lo edilicio.
“Que Suene el Barrio representa mucho más que un festival. Es una muestra de la capacidad de organización comunitaria y una apuesta por la continuidad de un proyecto cultural que, pese a las dificultades económicas y habitacionales, busca seguir generando espacios de encuentro, expresión y participación”, sostuvieron desde la entidad artística. Por último, señalaron que quienes deseen colaborar con la institución también pueden hacerlo con transferencias al alias quesueneelbarrio.