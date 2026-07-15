Lanzaron campaña de recolección de abrigos en Avellaneda

Iniciativa del Centro Cultural, Educativo y Comedor Abuela Elvira de Villa Domínico. Recibe las donaciones de la comunidad en Carabelas 4617.
Con la llegada de las bajas temperaturas, el Centro Cultural, Educativo y Comedor Abuela Elvira de Villa Domínico puso en marcha una nueva campaña solidaria de recolección de abrigo destinada a acompañar a las familias que más lo necesitan. Bajo el lema “El frío no espera, Abuela Elvira abre sus puertas”, la institución convoca a la comunidad a colaborar con ropa de abrigo, frazadas y calzado en buen estado. “La dignidad no se negocia”, remarcan desde la organización, que solicita que las donaciones se encuentren en condiciones adecuadas para su uso.
“Porque ser pobre no puede significar pasar frío ni hambre. Porque hace 25 años Elvira nos enseñó que cuando el Estado llega tarde, el barrio abraza”, expresaron desde el centro comunitario al presentar la iniciativa. Las donaciones pueden acercarse a la sede ubicada en Carabelas 4617, en el partido de Avellaneda. La campaña busca reforzar la asistencia a vecinos que enfrentan el frío
La convocatoria se enmarca en la extensa trayectoria solidaria del Centro Cultural, Educativo y Comedor Abuela Elvira, que recientemente celebró 25 años de trabajo ininterrumpido en Villa Domínico. La institución, que lleva el nombre de su fundadora, se consolidó como un espacio de referencia para la contención social y el desarrollo comunitario en la zona. Entre sus principales actividades se destaca el funcionamiento del comedor y merendero comunitario, que abre sus puertas los lunes, miércoles y viernes para brindar comidas nutritivas a niños, niñas y familias del barrio.
Además de la asistencia alimentaria, el centro desarrolla una amplia red de propuestas educativas, culturales y de capacitación laboral. Entre ellas se encuentran talleres de arte, danza, inglés, arteterapia, educación financiera, medio ambiente y formación en normas de bomberos. La institución también cuenta con un ropero solidario y un taller de reparación de sillas de ruedas, iniciativas que fortalecen su compromiso con la inclusión. A lo largo del año, Abuela Elvira organiza diferentes celebraciones comunitarias, entre ellas los festejos por el Día del Niño y Navidad, además de encuentros abiertos que promueven la integración barrial.
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