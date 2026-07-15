Lanzaron campaña de recolección de abrigos en Avellaneda

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Centro Cultural, Educativo y Comedor Abuela Elvira de Villa Domínico puso en marcha una nueva campaña solidaria de recolección de abrigo destinada a acompañar a las familias que más lo necesitan. Bajo el lema “El frío no espera, Abuela Elvira abre sus puertas”, la institución convoca a la comunidad a colaborar con ropa de abrigo, frazadas y calzado en buen estado. “La dignidad no se negocia”, remarcan desde la organización, que solicita que las donaciones se encuentren en condiciones adecuadas para su uso.