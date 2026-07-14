Joaquín Levinton compuso una canción para los ingleses, a horas de la semifinal

¿EL DEDO EN LA YAGA?

Durante el poco más de un mes que lleva esta edición del Mundial, "Wonderwall" consiguió un protagonismo impensado al convertirse en la canción más representativa de los simpatizantes ingleses. Y fue esa canción la que, justamente, Joaquín reversionó y, rápidamente, convirtió su versión, en viral.

Más considerando, que durante esta copa del mundo, cada clasificación y cada victoria del conjunto europeo estuvo acompañada por miles de fanáticos interpretando el clásico de Oasis, una imagen que se repitió tanto dentro de los estadios como en los tradicionales puntos de reunión de los hinchas.