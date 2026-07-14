Joaquín Levinton compuso una canción para los ingleses, a horas de la semifinal

El cantante y jurado de las noches de El 13 reversionó un clásico de Oasis, con un mensaje dedicado especialmente a la selección inglesa.
A horas, minutos y segundos del esperando enfrentamiento deportivo entre la selección argentina y la inglesa por las semifinales del Mundial 2026, Joaquín Levinton irrumpió en las redes sociales con una picante reversión de un clásico de todos los tiempos. Que, además, tiene un simbolismo especial para el equipo contrario, porque lo adoptaron como su tema de la Copa del Mundo.
"Inglés te digo que otra vez quedás afuera del Mundial, como en México 86 te vamos a volver a ganar. Y aunque todos estén en contra canto esta canción por la Selección", entona la primera parte del clásico tema de Oasis, reversionado por Joaquín, con la temática deportiva que se disputará en las próximas horas.
"Por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos. Por eso yo te digo a vos, querida Selección, vamos a ganar la semifinal", agrega la letra, que Levinton compartió con miles y miles de seguidores en redes sociales, tocando la guitarra para acompañar la melodía y luciendo la casaca del seleccionado nacional.
"Por el Diego que nos guía desde el cielo y con Lionel campeones otra vez... La Mano de Dios, La Mano de Dios, La Mano de Dios, La Mano de Dios, La Mano de Dios". El legado deportivo está atravesado por partidos memorables como el de México 1986 que, al día de hoy, veinte cuarenta años después, sigue generando emociones particulares en ambas parcialidades.
Durante el poco más de un mes que lleva esta edición del Mundial, "Wonderwall" consiguió un protagonismo impensado al convertirse en la canción más representativa de los simpatizantes ingleses. Y fue esa canción la que, justamente, Joaquín reversionó y, rápidamente, convirtió su versión, en viral.
Más considerando, que durante esta copa del mundo, cada clasificación y cada victoria del conjunto europeo estuvo acompañada por miles de fanáticos interpretando el clásico de Oasis, una imagen que se repitió tanto dentro de los estadios como en los tradicionales puntos de reunión de los hinchas.
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