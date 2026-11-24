En seis allanamientos se secuestraron más de 840 dosis de drogas, una pistola, dos revólveres y municiones, en un trabajo en conjunto entre la policía, el municipio y la justicia.

La detención de cinco personas y la incautación de más de 840 dosis de drogas, una pistola, dos revólveres y municiones, fue el resultado de seis allanamientos contra la venta de drogas ilícitas, que estuvo a cargo de la Policía bonaerense en articulación con la Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Avellaneda, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) 4 y el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.