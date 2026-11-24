En seis allanamientos se secuestraron más de 840 dosis de drogas, una pistola, dos revólveres y municiones, en un trabajo en conjunto entre la policía, el municipio y la justicia.
La detención de cinco personas y la incautación de más de 840 dosis de drogas, una pistola, dos revólveres y municiones, fue el resultado de seis allanamientos contra la venta de drogas ilícitas, que estuvo a cargo de la Policía bonaerense en articulación con la Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Avellaneda, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) 4 y el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.
Cuatro de los allanamientos se realizaron en inmuebles ubicados en la avenida Hipólito Yrigoyen, otro en Dock Sud y el restante en inmediaciones de La Saladita, en Sarandí. En ellos se secuestraron 794 dosis de cocaína, 51 dosis de marihuana, 1 pistola calibre 380, 2 revólveres calibre 22 y 32, cargadores de 9 milímetros, municiones, cartuchos de escopeta y un chaleco de transporte tipo militar.
Fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes también poseían balanzas de precisión y otros instrumentos de corte y fraccionamiento.
Los mismos enfrentan cargos por tenencia Ilegal de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con la portación ilegal de arma y munición de guerra y tenencia de arma de uso civil.