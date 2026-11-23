Las cifras del EMAE de agosto publicadas semanas atrás por el Indec.

La evolución de la actividad económica refleja que el crecimiento de los sectores primarios no alcanza a compensar el freno en la industria, el comercio y el empleo. Mientras un grupo reducido de sectores con escasa generación de mano de obra directa lidera la expansión, las actividades intensivas en empleo muestran retrocesos sostenidos.

Por recesión técnica se entiende el derrumbe del nivel de actividad en dos trimestres consecutivos. El concepto se generalizó como referencia para medir una contracción económica a partir de variaciones trimestrales. La expresión, vale recordar, se atribuye al economista Julius Shiskin, de la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos.

2026. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central, la estimación de crecimiento anual pasó del 3,2% proyectado en enero a un 0,7% en octubre. Esta cifra representa una rebaja de 2,5 puntos porcentuales respecto del inicio del año y se ubica muy por debajo del 5% contemplado en el Presupuesto oficial.

En el gobierno de Javier Milei atribuyen la desaceleración del segundo trimestre a un contexto internacional menos favorable y a la normalización de la producción agrícola tras cosechas récord. De cara al calendario electoral, el desafío central para el oficialismo consistirá en lograr que la reactivación trascienda los sectores concentrados y se traduzca en una mejora perceptible del empleo, el consumo y la inversión en la economía real.