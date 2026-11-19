En ese sentido, rememoró: “Me sumé en 1993 al equipo de Jorge Ferraresi, como secretaria de Obras Públicas del Municipio y nos pusimos a trabajar en ver cómo construir las viviendas que Avellaneda necesitaba. Entonces, empezamos a planificar”. Asimismo, reiteró que, para la gestión, “la vivienda es un derecho”, y destacó la relación de confianza con la comunidad.

“Nosotros no sólo hacemos casas pensamos en la ciudad: por eso veo el futuro Polideportivo, la futura escuela, el Centro Cultural Kirchner”, expresó Sierra y subrayó: “Hoy no se trata solo de 55 familias, sino de todas las demás de Tranquila y Maciel”. “A los que reciben hoy: no se bajen del barco, nos queda mucho para trabajar, hay muchas familias que aún sueñan con su vivienda para eso debemos tener un gobierno que nos quiera”, convocó.

Por su parte, el gobernador Kicillof destacó el proceso de urbanización: “Urbanizar no es reemplazar casas precarias por casas dignas, es mucho más: es hacer cloacas, veredas, traer la luz, el gas”. “Se construye la vivienda, después el jardín, la escuela primaria y la secundaria. Eso es construir la dignidad, la vida cotidiana, la seguridad. Es darles una alternativa de futuro a pibes y pibas”, agregó el mandatario bonaerense.

Seguidamente comparó el gobierno nacional de Milei que “nos hace creer que cada uno está por la suya, que es todos contra todos”, con lo que pasa en Avellaneda, donde destacó el trabajo de la comunidad.

“Estas viviendas que finalizó el gobierno provincial correspondían a Nación, con fondos nacionales que están dentro de las obras que paró Milei”, confirmó el gobernador. También, alertó sobre el problema de paralizar la obra pública, con el consecuente daño: “Todos los días se suceden cierres de empresas, despidos, cada día es peor”. “Milei se burla de todos los que pasan penurias y dificultades”, dijo Kicillof y enfatizó: “En Argentina hay otro camino: de trabajo, producción, de soberanía, de vivienda y dignidad”.