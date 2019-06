Y sin dudas, la sorpresa fue la imprevista visita de la gobernadora María Eugenia Vidal para verificar las condiciones en la cuales se encuentra funcionando la guardia médica del hospital, acompañada sólo por dos colaboradores. Los cambios en la sala de maternidad, fueron los más observados.

El doctor Horacio Alcorta, director ejecutivo, es acompañado por la asociada Cristina Fernández de Rodríguez y en particular, señaló que "mi gestión está desde marzo de 2016, no había ni desfibrilador en la guardia, hicimos muchas obras pero que no se ven. Por ejemplo, hacía 25 años que los sótanos estaban inundados y ahora con la obra hidráulica y la nueva central eléctrica con dos generadores que triplican al actual, se recuperaron áreas".

"En cuanto a la maternidad -agregó- se hizo la sala de preparto nueva pero nosotros no inauguramos, terminados y usamos. Es tanto el trabajo que no hay tiempo ni para brindis. En la sala de parto se colocaron las persianas nuevas, todo sanitariamente como corresponde. Junto a la ONG del Club Lanús se modificó la sala de internación -200 camas- , no se puede parar ningún servicio. Vamos sector por sector, sino hay que cerrar el hospital".

Alcorta lleva 40 años en el ex Vecinal. Y consideró que no es necesario ningún cartel, sino continuar adelante por el bien de los pacientes. Y precisó: "La sala de hemoterapia fue ampliada con todos los elementos nuevos, como heladeras centrífugas" .