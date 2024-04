Lanús sufrió un duro revés y ahora suma obligaciones

El Granate sufrió un mazazo con el 2 a 0 que le propinó la Academia, y ahora la mirada se posa en el Pincha, el rival que tiene por delante en el calendario doméstico, combinado que todavía cuenta con chances de arrebatar uno de los puestos de vanguardia, sumado a que debe su cotejo con Boca, que podría incluso permitirle sobrepasarlo en las estadísticas y quedar como escolta del líder Godoy Cruz, único que hasta el momento tiene el boleto confirmado.

En ese sentido, tanto el técnico Ricardo Zielinski como sus jugadores lamentan el trámite a domicilio durante la noche del domingo y esperan recomponer la imagen en medio de un presente complejo, pues, por caso, se viene, previamente, de dos empates en fila que bajaron los decibeles de una campaña que estaba en alza.

Quien lo puso en consideración al analizarlo es el volante Nery Domínguez, quien está haciendo las veces de marcador central en reemplazo del lesionado Ezequiel Muñóz. "Es una derrota que duele. Nos jugábamos mucho los dos equipos. Entramos dormidos, nos embocaron, y después nos costó mucho el partido", afirmó.

Y añadió: "Intentamos acomodarnos, pero Racing es un equipo de jerarquía y no te perdona. Estoy dolido, pero no hay tiempo para lamentarse. Tenemos partido el jueves, por Copa, y luego Estudiantes para poder clasificar".

Allí el protagonista describió un camino que se evidencia con serios obstáculos, pues, previo a lo que será el cotejo con la entidad de la capital bonaerense habrá que medir fuerzas con la institución peruana en el plano continental.

Y allí la expectativa es ganar para hacerse fuerte en casa, algo elemental en este tipo de certámenes, con la ilusión de acceder a la siguiente ronda. Más aún después de lo que fue el meritorio empate con Cuiabá, en Brasil, y entendiendo que habrá que superar al contrincante porque viene de ganar en su debut, siendo anfitrión de Metropolitanos de Venezuela.

Frente a ese panorama, el baluarte experimentado indicó: "Todos los equipos que jugamos copa sentimos el desgaste, pero no hay excusas. Estamos preparados para la doble competencia. Me quedo con el esfuerzo del plantel que fue a buscarlo. Tenemos buen recambio. Lamentablemente, no se nos dio". Y cerró, pensando en la última fecha: "No nos gusta perder y es algo a corregir. Lo bueno es que depende de nosotros todavía, vamos a ir con todo al último partido".

Por lo pronto, el DT deberá analizar opciones para lo que será el cruce copero y el siguiente en el torneo local, tratando de administrar fuerzas para una grilla que derivará en una mayor exigencia en caso de lograr quedar entre los cuatro mejores del grupo.