Ñudrop trabaja en un nuevo material en pleno verano

El grupo de Lanús está integrado por Marcelo Venencio en guitarra, Emanuel Aguirre en voz, Matías Díaz Tan en batería, Iván Ledesma en guitarra, Nicolás Vega en bajo.

En diálogo con El Sureño, Matías, el batero, comentó cómo es la actualidad del grupo y dejó en claro que no se toman descanso. A propósito, manifestó que "en este verano y comienzo de año, estamos con muchas cosas nuevas. No nos tomamos vacaciones, y ya arrancamos a componer lo que será el segundo disco, aunque todavía no tenemos fecha de salida pero estimamos que va a ser en 2021. También estamos renovando la parte covers, dónde salimos de la zona de confort con un tema no tan de nuestro estilo, y una reversión, ambos sorpresa para cuando los empecemos a presentar".

Sobre el punto de las reversiones, precisó que la intención es "llevar hacia nuestro estilo un tema más bien pop y electrónico. Llegar a consensuar esto a veces cuesta pero todos entendemos que desafiarnos y hacerlo nos hace crecer, así que estamos dispuestos a los cambios. Sin embargo, la esencia de Ñudrop es ser una banda de Ñu Metal/ Metal Alternativo, tratando de combinar fuerza en las canciones con melodía y distintos climas".

Asimismo, manifestó que tienen otras dos novedades y las enumeró al señalar que "seguramente a mediados o fines de febrero estaremos lanzando un vídeo nuevo con imágenes de la presentación en el Teatro Flores del año pasado, y por otro lado, el 14 de marzo estaremos tocando en el Teatro El Refugio, Banfield, en la fecha de Animal, junto a otras bandas".

Finalmente, destacó la unión que existen entre los integrantes: "Esta formación ya tiene un buen tiempo, así que a parte de banda, somos muy amigos."