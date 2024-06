Post eliminación, en Arsenal empiezan a pensar a futuro

Lo que parece ser un punto final, tal vez sea un punto de partida. Arsenal lleva cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas y un empate. Estuvo cerca de los primeros puestos en la Zona A de la Primera Nacional, pero cayó abruptamente en cuatro fechas y ahora está a cuatro puestos de volver, pero a solo tres puntos. El partido ante Alvarado, sumado a una necesaria cantidad de resultados a favor, podría llevarlo de nuevo a ese selecto grupo. Mientras, comienza la danza de nombres de todo mercado de pases.

El primero en dejar el Viaducto fue Camilo. El defensor colombiano de 32 años se despidió a través de sus redes sociales y no será parte del próximo Arse. El central había arribado a Sarandí este verano, de la mano de Kohan, pero no logró conformar al DT. "Me hubiera gustado poder ayudar más a este lindo equipo y compañeros, pero me voy tranquilo porque cada vez que actúe en cancha di lo mejor y siempre sumamos de a tres. Doy gracias a todos los dirigentes, compañeros, utileros y cuerpo técnico por estos meses de trabajo, de corazón les deseo lo mejor", comentó.

Otro de los que se va es Gastón Díaz. El experimentado volante había llegado procedente de San Telmo y no logró acomodar su juego a los requerimientos físicos que Kohan pretendía para su equipo. Rescindirá y buscará seguir su carrera en la misma categoría. A los nombrados se suma Leandro Moreira. El delantero venía de tener un paso con continuidad por el fútbol de Grecia, pero nunca llegó a colmar las expectativas del entrenador y se le notificó que no será tenido en cuenta para lo que resta de la temporada.