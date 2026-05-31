Estudiantes goleó a Rosario Central y se metió en los octavos de la Copa Argentina

La frustración comenzó a reflejarse en el equipo rosarino a medida que avanzaban los minutos. A los 35' del segundo tiempo, Franco Ibarra fue expulsado por doble amonestación y dejó a su equipo con diez jugadores. Con el partido ya resuelto, Estudiantes aprovechó los espacios y sentenció la goleada a los 41', cuando Amondarain, el héroe de la última jornada de Libertadores, apareció en el medio del área y definió una jugada iniciada por Tiago Palacios para establecer el definitivo 3-0 y sellar el pase a los octavos de final.