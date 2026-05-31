Estudiantes goleó a Rosario Central y se metió en los octavos de la Copa Argentina

El equipo de Alexander Medina aplastó por 3 a 0 al Canalla en Córdoba, dejó al conjunto rosarino afuera tempranamente y chocará con Barracas o Huracán en la próxima ronda.
Estudiantes cerró el semestre de forma positiva al clasificar a los octavos de final de la Copa Argentina tras derrotar por 3 a 0 a Rosario Central en el estadio Mario Alberto Kempes. Con goles de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain, el conjunto dirigido por Alexander Medina resolvió la serie con autoridad y se metió entre los 16 mejores del certamen federal. Ahora espera por el ganador del cruce entre Huracán y Barracas Central.
El equipo platense marcó diferencias desde el inicio y encaminó la victoria apenas a los tres minutos, cuando Carrillo conectó de cabeza para abrir el marcador. A partir de allí controló el desarrollo del encuentro y amplió la ventaja a los 26', luego de que Tiago Palacios transformara en gol un penal sancionado por una infracción sobre Joaquín Tobio Burgos. El mediocampista uruguayo fue la gran figura de la tarde, con un tanto y dos asistencias.
Central intentó reaccionar en el complemento con Ángel Di María como principal referencia ofensiva, pero se encontró con una sólida respuesta defensiva de Estudiantes y con varias intervenciones determinantes del arquero Fabricio Iacovich. El Canalla generó algunas situaciones para descontar, aunque careció de eficacia en los metros finales y nunca logró comprometer seriamente el resultado.
La frustración comenzó a reflejarse en el equipo rosarino a medida que avanzaban los minutos. A los 35' del segundo tiempo, Franco Ibarra fue expulsado por doble amonestación y dejó a su equipo con diez jugadores. Con el partido ya resuelto, Estudiantes aprovechó los espacios y sentenció la goleada a los 41', cuando Amondarain, el héroe de la última jornada de Libertadores, apareció en el medio del área y definió una jugada iniciada por Tiago Palacios para establecer el definitivo 3-0 y sellar el pase a los octavos de final.
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