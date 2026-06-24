Milei viaja a España por sexta vez, sin reuniones con el rey Felipe VI ni Pedro Sánchez

El Presidente recibirá una distinción académica en Madrid y mantendrá encuentros con empresarios vinculados a inversiones en Argentina.
El presidente Javier Milei viajó este miércoles a España en lo que representa su sexta visita al país europeo desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, y al igual que en sus viajes anteriores, la agenda oficial no contempla reuniones con el rey Felipe VI ni con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
La principal actividad del mandatario será la recepción de la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, un reconocimiento otorgado por su trayectoria como economista, docente y por su aporte al debate internacional sobre las políticas de libertad económica. Además, participará de la inauguración de los Cursos de Verano CEU-María Cristina en San Lorenzo de El Escorial.
Hasta el momento, ni la Casa Rosada ni el Gobierno español realizaron declaraciones sobre la ausencia de encuentros bilaterales al más alto nivel. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España únicamente confirmaron haber sido informados de la visita presidencial, sin brindar precisiones sobre posibles contactos institucionales.
Durante su estadía en Madrid, Milei también mantendrá reuniones con representantes de empresas españolas que tienen previstos proyectos de inversión en distintos sectores de la economía argentina, para alentar la llegada de capitales y el fortalecimiento de los vínculos empresariales.
La comitiva oficial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, quien llegará desde compromisos previos en Panamá y Nueva York para sumarse a la agenda del jefe de Estado.
La ausencia de un encuentro con Felipe VI también responde a cuestiones de agenda. El monarca español estará fuera de Madrid durante la visita de Milei, ya que viajará a México para asistir al cierre de la primera fase del Mundial de fútbol y mantener reuniones con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
Por su parte, la relación con Pedro Sánchez continúa marcada por las tensiones surgidas en mayo de 2024, cuando una serie de cruces diplomáticos derivó en la retirada temporal de la embajadora española en Buenos Aires. El vínculo comenzó a normalizarse meses después con la designación de un nuevo representante diplomático.
Más allá de la falta de reuniones oficiales, no se descartan encuentros informales con dirigentes cercanos ideológicamente al mandatario argentino, entre ellos Santiago Abascal y Isabel Díaz Ayuso, con quienes Milei ha mantenido una relación de afinidad política durante sus anteriores visitas a España.
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