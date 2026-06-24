Milei viaja a España por sexta vez, sin reuniones con el rey Felipe VI ni Pedro Sánchez

La comitiva oficial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, quien llegará desde compromisos previos en Panamá y Nueva York para sumarse a la agenda del jefe de Estado.

La ausencia de un encuentro con Felipe VI también responde a cuestiones de agenda. El monarca español estará fuera de Madrid durante la visita de Milei, ya que viajará a México para asistir al cierre de la primera fase del Mundial de fútbol y mantener reuniones con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la relación con Pedro Sánchez continúa marcada por las tensiones surgidas en mayo de 2024, cuando una serie de cruces diplomáticos derivó en la retirada temporal de la embajadora española en Buenos Aires. El vínculo comenzó a normalizarse meses después con la designación de un nuevo representante diplomático.

Más allá de la falta de reuniones oficiales, no se descartan encuentros informales con dirigentes cercanos ideológicamente al mandatario argentino, entre ellos Santiago Abascal y Isabel Díaz Ayuso, con quienes Milei ha mantenido una relación de afinidad política durante sus anteriores visitas a España.