Diputados: se aprobó el pago a fondos buitre y se avanza con el Súper RIGI

VER EN VIVO:

Embed

Se sometió a consideración una moción de apartamiento de reglamento planteada por la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman para forzar la inclusión sobre tablas del proyecto que propone la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero la propuesta resultó rechazada con 104 votos afirmativos y 125 negativos.

De la misma forma, fue rechazada una moción de apartamiento de reglamento formulada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) que incluía pedidos de interpelación al ministro coordinador y también el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.

Luego de que se aprobaran una serie de tratados internacionales, Romina del Plá (Frente de Izquierda) pronunció una explosiva cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei por la suspensión de las prestaciones del PAMI.

El diputado nacional de Unión por la Patria Horacio Pietragalla Corti le puso voz al homenaje a la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, quien falleció a los 95 años el 14 de junio pasado.