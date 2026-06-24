Diputados: se aprobó el pago a fondos buitre y se avanza con el Súper RIGI

El oficialismo logró los votos con 129 legisladores sentados en sus bancas. Se aprobó el acuerdo con holdouts y se sigue debatiendo el Súper RIGI.
La Cámara de Diputados dio este miercoles inicio a la sesión especial en base a un temario confeccionado por el oficialismo que tiene como eje central la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI).
En la misma sesión se aprobó el acuerdo con holdouts, conocidos como fondos buitre, con 139 a favor y 97 en contra. Además, se apresta a darle media sanción al régimen que busca atraer inversiones.
A las 12:26, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, acreditó la presencia de 129 legisladores para el quórum, y habilitó la sesión, que comenzará con el debate del proyecto para aprobar los acuerdos de conciliación del Estado nacional con dos grupos acreedores.
El Súper RIGI busca captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de suculentas exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.
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Se sometió a consideración una moción de apartamiento de reglamento planteada por la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman para forzar la inclusión sobre tablas del proyecto que propone la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero la propuesta resultó rechazada con 104 votos afirmativos y 125 negativos.
De la misma forma, fue rechazada una moción de apartamiento de reglamento formulada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) que incluía pedidos de interpelación al ministro coordinador y también el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.
Luego de que se aprobaran una serie de tratados internacionales, Romina del Plá (Frente de Izquierda) pronunció una explosiva cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei por la suspensión de las prestaciones del PAMI.
El diputado nacional de Unión por la Patria Horacio Pietragalla Corti le puso voz al homenaje a la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, quien falleció a los 95 años el 14 de junio pasado.
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