Se forma el cuadro de 16avos de final: ya hay tres cruces confirmados

Se empezaron a definir los primeros clasificados del Mundial a los inéditos 16avos de final que se jugarán por primera vez en la historia del certamen.
El cuadro de 16avos de final ya se está formando con la definición de los grupos de la primera fase. Esta instancia se jugará por primera vez en la historia del certamen con el aumento de participantes de 32 a 48 equipos. Argentina, Brasil y Alemania ya están ubicados en el mismo tras ganar sus respectivos grupos.
El nuevo formato establece que los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros, obtendrán su boleto a esta instancia. Esta primera etapa de eliminación directa se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026.
El sistema de disputa de los 16avos será el habitual de las fases decisivas de los Mundiales. Cada partido será a eliminación directa y en caso de igualdad al término de los 90 minutos se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la paridad persiste tras el alargue, el ganador se definirá mediante una serie de penales.
1) México
2) Estados Unidos
3) Alemania
4) Argentina
5) Francia
6) Noruega
7) Colombia
8) Suiza
9) Canadá
10) Brasil
11) Marruecos
12) Bosnia y Herzegovina
13) Sudáfrica
14) Costa de Marfil
15) Ecuador
16) Países Bajos
17) Japón
18) Suecia
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