Se forma el cuadro de 16avos de final: ya hay tres cruces confirmados

Se empezaron a definir los primeros clasificados del Mundial a los inéditos 16avos de final que se jugarán por primera vez en la historia del certamen.

El cuadro de 16avos de final ya se está formando con la definición de los grupos de la primera fase. Esta instancia se jugará por primera vez en la historia del certamen con el aumento de participantes de 32 a 48 equipos. Argentina, Brasil y Alemania ya están ubicados en el mismo tras ganar sus respectivos grupos.