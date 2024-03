Buscan pulir detalles en Banfield que no convencieron a Falcioni

Banfield aprovechará la fecha libre, dado que habrá jornada FIFA, para pulir algunos detalles que no convencieron al DT Julio César Falcioni, quien no quedó del todo conforme tras el empate contra Talleres de Córdoba. En otro orden, el defensor Aaron Quirós y el arquero Facundo Sanguinetti trabajan con la Selección Sub 23, con la mira en una futura convocatoria a los Juegos Olímpicos de París 2024.