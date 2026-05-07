Conmoción por el hallazgo de un hombre sin vida en el estacionamiento de un hipermercado

Tenía 52 años y estaba dentro de su vehículo en el playón de un centro comercial. La justicia investiga el hecho bajo la carátula de suicidio tras encontrarse un arma de fuego y una herida de bala en la sien.
El ruido de la detonación en la playa de estacionamiento de un hipermercado de Oliden y Díaz Vélez, Lomas de Zamora, puso en alerta a sus empleados, quienes al acercarse al lugar, observaron a un hombre inconsciente en el asiento del conductor de un Toyota Yaris azul, con dominio AE841RO. Tras la denuncia al 911, efectivos del Comando de Patrullas local arribaron al sitio y constataron que el sujeto ya no presentaba signos vitales.
Minutos después, médicos forenses y peritos de la Policía Científica confirmaron el fallecimiento de la víctima, identificada como Mariano Hugo Regojo, de 52 años, domiciliado en Lanús. Según el informe preliminar, el cuerpo presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida a la altura de la sien, compatible con una maniobra de autodisparo. En el marco de las pericias realizadas, los investigadores procedieron al secuestro de una pistola calibre 9 milímetros Sig Sauer, modelo S92022; el cargador del arma con 10 proyectiles intactos, una vaina servida y el teléfono celular de la víctima y su documentación personal.
La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Si bien el expediente se inició bajo la carátula preventiva de "suicidio", la fiscalía ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia de rigor. Asimismo, se solicitaron peritajes balísticos sobre el arma y el análisis del dispositivo móvil con el fin de reconstruir los momentos previos al desenlace y descartar de manera científica la participación de terceras personas en el hecho.
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