Conmoción por el hallazgo de un hombre sin vida en el estacionamiento de un hipermercado

Minutos después, médicos forenses y peritos de la Policía Científica confirmaron el fallecimiento de la víctima, identificada como Mariano Hugo Regojo, de 52 años, domiciliado en Lanús. Según el informe preliminar, el cuerpo presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida a la altura de la sien, compatible con una maniobra de autodisparo. En el marco de las pericias realizadas, los investigadores procedieron al secuestro de una pistola calibre 9 milímetros Sig Sauer, modelo S92022; el cargador del arma con 10 proyectiles intactos, una vaina servida y el teléfono celular de la víctima y su documentación personal.