Celebran los 142 años de Mármol con la Semana de la Identidad Cultural

El festejo incluye una serie de actividades que integran la historia de la localidad, servicios a la comunidad y espectáculos artísticos.
Por el 142° aniversario de la fundación de la localidad, el Municipio de Almirante Brown dio inicio a una nueva edición de la "Semana de la Identidad Cultural de José Mármol". La iniciativa propone una agenda de actividades sociales, culturales y comunitarias diseñadas para fortalecer el sentido de pertenencia y acompañar el desarrollo de los vecinos.
Mañana se presentará el libro "Pueblo de José Mármol", del autor Luis Alberto González, en el Centro de Jubilados y Pensionados de José Marmol, Grandville y Rosales. El viernes en la plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján -Bynnon y 25 de Mayo- se realizará un operativo de salud integral, que incluirá atención en pediatría, clínica médica, odontología y enfermería, además de servicios de zoonosis con vacunación antirrábica y el otorgamiento de 50 turnos para castraciones gratuitas. También se brindarán talleres de prevención ciudadana sobre seguridad y estafas virtuales. El mismo día y en la misma plaza se realizará el acto institucional por el aniversario tendrá. Y comenzará un encuentro de emprendedores y una feria gastronómica, que se extenderá a los dos siguientes días.
El sábado en el mismo paseo se efectuará la celebración central. Desde las 13 habrá exhibición de Drone Soccer Argentina; a las 15, se presentarán los ballets folclóricos Tradiciones de mi Patria, Sueño Infinito y Ballet Añonei; a las 16.30, Los Herederos de Mármol; a las 17 La Diablera; a las 17.40 Popo Rigoli; a las 19, clase abierta de zumba; a las 20, Gustavo Mendoza; y a las 21 La Konquista.
José Mármol surgió a partir de la inauguración de la estación, el 4 de enero de 1884, en el ramal construido por el Ferrocarril Oeste -administrado por la Provincia de Buenos Aires- conectando La Plata -la flamante capital fundada el 19 de diciembre de 1882- con su ramal principal entre Ramos Mejía y Morón, lo que determinó la creación de una nueva localidad, Haedo. Hasta la inauguración de la electrificación de los ramales Plaza Constitución-Glew y Plaza Constitución-Ezeiza, se mantuvo el servicio de pasajeros uniendo Haedo con Mármol, que luego cambió su cabecera a Temperley, manteniéndose hasta la actualidad.