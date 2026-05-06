Celebran los 142 años de Mármol con la Semana de la Identidad Cultural

Mañana se presentará el libro "Pueblo de José Mármol", del autor Luis Alberto González, en el Centro de Jubilados y Pensionados de José Marmol, Grandville y Rosales. El viernes en la plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján -Bynnon y 25 de Mayo- se realizará un operativo de salud integral, que incluirá atención en pediatría, clínica médica, odontología y enfermería, además de servicios de zoonosis con vacunación antirrábica y el otorgamiento de 50 turnos para castraciones gratuitas. También se brindarán talleres de prevención ciudadana sobre seguridad y estafas virtuales. El mismo día y en la misma plaza se realizará el acto institucional por el aniversario tendrá. Y comenzará un encuentro de emprendedores y una feria gastronómica, que se extenderá a los dos siguientes días.