Construyen veredas de hormigón en Lomas de Zamora

Se ejecutan 200 metros en Esquiú entre la avenida Hipólito Yrigoyen y San Benito en Turdera y ocho cuadras en en Metán entre Newton e Intendente Bruno Tavano en Villa Lamadrid, en Ingeniero Budge.
El Municipio de Lomas de Zamora continúa con la ejecución de un plan integral de mejoras en la infraestructura urbana, orientado a fortalecer la movilidad peatonal y optimizar la accesibilidad en diversos barrios del distrito. En esta nueva etapa del programa, se prevé la construcción de un total de 9.600 metros cuadrados de veredas de hormigón cepillado, una intervención técnica diseñada para brindar mayor seguridad y comodidad a los transeúntes.
Las obras, que ya se encuentran en curso, buscan reemplazar superficies deterioradas por senderos más resistentes y duraderos, acompañando el desarrollo urbano ordenado de cada localidad. Los equipos de infraestructura han iniciado tareas en puntos estratégicos para mejorar la conectividad con nodos de transporte y centros de salud. En Turdera, se desarrollan en Esquiú, entre la avenida Hipólito Yrigoyen y San Benito (200 metros lineales), abarcando una superficie de 500 metros cuadrados y beneficiando la accesibilidad peatonal a la estación de trenes de la Línea General Roca (LGR).
En tanto, en Villa Lamadrid, en Ingeniero Budge, las intervenciones se llevan adelante en Metán, entre Newton e Intendente Bruno Tavano (800 metros lineales), con una extensión de 1.325 metros cuadrados, y también frente al Centro Integral de Salud Lamadrid, en Metán y Bustos, donde se ejecutan 250 metros cuadrados de nuevas veredas. Los trabajos contemplan tareas iniciales de movimiento de suelo y la remoción de veredas en mal estado -en parte a raíz del uso de las mismas para el estacionamiento de distintos tipos de vehículos- para luego avanzar con la construcción de nuevos senderos con hormigón y terminación cepillada, lo que permite contar con superficies más resistentes, duraderas y seguras.
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