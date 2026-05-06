Construyen veredas de hormigón en Lomas de Zamora

En tanto, en Villa Lamadrid, en Ingeniero Budge, las intervenciones se llevan adelante en Metán, entre Newton e Intendente Bruno Tavano (800 metros lineales), con una extensión de 1.325 metros cuadrados, y también frente al Centro Integral de Salud Lamadrid, en Metán y Bustos, donde se ejecutan 250 metros cuadrados de nuevas veredas. Los trabajos contemplan tareas iniciales de movimiento de suelo y la remoción de veredas en mal estado -en parte a raíz del uso de las mismas para el estacionamiento de distintos tipos de vehículos- para luego avanzar con la construcción de nuevos senderos con hormigón y terminación cepillada, lo que permite contar con superficies más resistentes, duraderas y seguras.