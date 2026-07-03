Convocatoria récord en nueva edición del Modelo de Naciones Unidas en Almirante Brown

Más de 1.100 estudiantes de 52 escuelas de la región debatieron sobre soberanía, ambiente y paz mundial en una simulación diplomática que busca fortalecer el pensamiento crítico y la formación ciudadana.
Un total de 1.100 estudiantes pertenecientes a 52 instituciones educativas públicas y privadas participaron de la undécima edición del Modelo de Naciones Unidas (ONU), un programa de formación ciudadana consolidado en la región. Las actividades tuvieron lugar en tres sedes simultáneas de la localidad de Adrogué: la Casa Municipal de la Cultura, el Concejo Deliberante y el Colegio Nacional, donde se recreó el funcionamiento de los órganos deliberativos del organismo internacional.
La iniciativa, declarada de Interés Educativo y Municipal mediante la Ordenanza 14.029 por el legislativo local, convocó a alumnos del distrito anfitrión, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, San Vicente y Presidente Perón. El acto de apertura, realizado en el Salón Soldi, contó con la presencia de autoridades municipales, legislativas y del área de educación, quienes coincidieron en señalar la importancia del programa para fomentar el pensamiento crítico, el diálogo interinstitucional y el compromiso civil en la juventud. Al dar la bienvenida a los participantes, el intendente interino, Juan Fabiani, subrayó que "la educación es la mejor herramienta para formar ciudadanos comprometidos, con pensamiento crítico y vocación por construir una sociedad mejor".
Durante el desarrollo de las jornadas, los estudiantes se distribuyeron en tres comisiones de debate donde asumieron la representación diplomática de diferentes países. En esos espacios se abordan agendas de relevancia global vinculadas con la soberanía, la preservación del medio ambiente, la seguridad internacional y la paz mundial. El itinerario del encuentro comprendió la acreditación formal de las comisiones, las rondas de argumentación, la redacción de resoluciones conjuntas y una asamblea de clausura para la puesta en común de las conclusiones logradas.
El modelo pedagógico se caracteriza por articular los contenidos curriculares tradicionales con prácticas dinámicas de investigación y negociación. A través del ejercicio de simulación, los jóvenes ejercitaron competencias ligadas a la oratoria, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de consensos políticos, consolidando la experiencia como un espacio clave para el aprendizaje de la participación democrática en el ámbito escolar.
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