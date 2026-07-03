Convocatoria récord en nueva edición del Modelo de Naciones Unidas en Almirante Brown

La iniciativa, declarada de Interés Educativo y Municipal mediante la Ordenanza 14.029 por el legislativo local, convocó a alumnos del distrito anfitrión, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, San Vicente y Presidente Perón. El acto de apertura, realizado en el Salón Soldi, contó con la presencia de autoridades municipales, legislativas y del área de educación, quienes coincidieron en señalar la importancia del programa para fomentar el pensamiento crítico, el diálogo interinstitucional y el compromiso civil en la juventud. Al dar la bienvenida a los participantes, el intendente interino, Juan Fabiani, subrayó que "la educación es la mejor herramienta para formar ciudadanos comprometidos, con pensamiento crítico y vocación por construir una sociedad mejor".