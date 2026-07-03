Sabor amargo para la piloto lomense Emilia Caputto

En la competencia en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, sufrió varios golpes en la primera vuelta, y en la segunda fue impactada por un auto que entró en trompo, por lo que terminó duodécima.
La piloto lomense Emilia Caputto compitió en una nueva fecha de la Copa Bora en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y quedó con sabor amargo por su resultado en la competencia, dado que sufrió varios golpes en la primera vuelta y en la segunda un auto que entró en trompo impactó en la puerta lateral izquierda del Bora de la dama de la región. "Fue un fin de semana agridulce, pero me queda el aliciente de haber bajado los tiempos", dijo la corredora de Lomas, quien al mismo tiempo anunció que hay una posibilidad que en la categoría se forme un equipo netamente femenino, a raíz de conversaciones con otras mujeres de la divisional.
Caputto no atravesó por la mejor carrera de año y en La Plata sufrió, más de la cuenta, pero pese a todo avanzó en la bajada cronometrada de tiempos. "En la fecha pude bajar los tiempos y mejorarlos respecto de otras competencias, pero la pase mal en las carreras por un golpe trasero en el sprint y luego cerca del lado del conductor. Con todo lo que pasó me fui al pasto y volví en carrera y quedé duodécima. Según mi ingeniera venía para un sexto puesto. No fue mi mejor carrera, pero me dio el aliciente de haber hecho tiempos más esperables", sostuvo en diálogo con este medio
Al tiempo, indicó que se armó, espontáneamente, un equipo femenino en torno a su auto, producto de una conversación con varias mujeres con las que logró afinidad en competencias: "En principio seríamos Romina Castro, mi ingeniera, la diseñadora Agustina Begoña y dos amigas más, ya que soñamos con formar una escudería propiamente de mueres, pero esto aún debemos definirlo. La idea es empezar pronto", soltó.
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