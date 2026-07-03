Sabor amargo para la piloto lomense Emilia Caputto

Caputto no atravesó por la mejor carrera de año y en La Plata sufrió, más de la cuenta, pero pese a todo avanzó en la bajada cronometrada de tiempos. "En la fecha pude bajar los tiempos y mejorarlos respecto de otras competencias, pero la pase mal en las carreras por un golpe trasero en el sprint y luego cerca del lado del conductor. Con todo lo que pasó me fui al pasto y volví en carrera y quedé duodécima. Según mi ingeniera venía para un sexto puesto. No fue mi mejor carrera, pero me dio el aliciente de haber hecho tiempos más esperables", sostuvo en diálogo con este medio